Жители Техаса готовы проголосовать за отделение от США

Вашингтон, 27 января. Депутат американского штата Техас Кайл Бидерманн в среду подал законопроект 1359, также известный как Закон о референдуме о независимости Техаса, который позволит гражданам штата голосовать по вопросу о том, следует ли Законодательному собранию создать совместный временный комитет для разработки плана о получении независимости для региона.

Это уже не первая попытка Техаса получить независимость, однако каждый раз она жестко блокируется федеральными властями.

Как сообщает TNM.me, законопроект не даст штату немедленной независимости. Документ предоставит жителям Техаса возможность высказать свое мнение на референдуме.

Бидерманн подчеркнул, что вопрос о возможности получения независимости штату слишком серьезный, чтобы его могли монополизировать «только влиятельные лица в Капитолии»: у жителей Техаса должно быть право проголосовать за судьбу своей родины.

«Мы должны позволить услышать голоса техасцев! Избиратели всех политических убеждений в Техасе могут согласиться в одном: Вашингтон, округ Колумбия, сломлен. Наше федеральное правительство постоянно подводит наши работающие семьи, пожилых людей, налогоплательщиков, ветеранов и владельцев малого бизнеса. На протяжении десятилетий обещания Америки и наши индивидуальные свободы разрушались. Пришло время предоставить жителям Техаса право определять собственное будущее. Это не политический вопрос левых или правых. Пусть голосуют техасцы!» — заявил политик.

Издание отмечает, что ежегодно в Техас переезжают тысячи человек, чтобы избежать чрезмерного регулирования и налогообложения. Местные жители уверены, что благодаря устойчивой экономике региона они не просто выживут, а будут «процветать как независимое государство».