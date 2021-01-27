Онищенко призвал разобраться в истории с подозрительными смертями COVID-пациентов в Италии

Москва, 27 января. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал не делать поспешных выводов в истории итальянского врача, который подозревается в убийстве пациентов с COVID-19 ради свободных коек.

По версии следствия, медик умышленно вводил коронавирусным больным препарат, вызывающий угнетение дыхания. В итоге погибли два человека. Вскрытие одного из них позволило обнаружить частицы лекарства, способного вызвать летальный исход при нарушении дозировки. Персонал больницы предполагает, что врач мог сойти с ума из-за тяжелой работы и отсутствия возможности видеть родных.

Однако дело не в недостатке общения с близкими людьми, заявил в комментарии для Ленты новостей Медиагруппы «Патриот» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Возможно, на медика повлиял сильнейший стресс.

«Не в родных дело и не в выходных, врачи это профессия не такая. Другое дело при отрицательном психологическом стрессе, который преследовал его, в котором боязнь заболеть, сразу много заданий, тяжелых больных. Это могло повлиять на психику, но в этом надо разбираться», — заявил Онищенко.

При этом и оправдательную медицинскую, и уголовную версии нужно проверять, считает депутат.

«Во-первых, любая чудовищная история должна быть доказана. Тем более по отношению к врачу. Я так понимаю, это не мальчик, человек, работающий долгое время. Если он занимался этим ради наживы, это одно, а допустить такое, чтобы врач, если он долгое время работает и не вчера закончил... Наверняка, эти подозрения должны были быть уже давно. Ведь в данном случае, конечно, нужно исключить медицинские показания. Мало ли что могло с психикой у человека произойти, тогда это уже будет не уголовный, а медицинский случай», — сказал он.

Онищенко также отметил, что врач лишь назначает лечение, однако манипуляции с лекарствами проводит другой работник больницы, медицинская сестра. Она должна была сначала получить назначение, потом приобрести в аптеке препараты, а затем ввести их пациентам.

«Врач сам инъекции не делает, он отвечает за назначение. А потом — где эти препараты брать? Я понимаю, он вел бы частную практику, прием, он бы что-то закупил и давал под другим видом, а тут-то. Если он находится в поликлинике, стационаре, он же не со своими препаратами идет туда, он делает назначение, записывает историю болезни, и потом на основании этих назначений берутся препараты, кстати, только по стандарту лечения. Тем более, что там все ковидные больные, и назначения уже осуществляет медсестра. Поэтому в тех условиях, даже если захотеть, выстроить схему убийства нельзя. Если он, конечно, не в сговоре с этой медсестрой, это просто какая-то нелепая версия. Надо знать детали, но именно в стационарных условиях, причем в режимной зоне, он назначение не выполняет, он назначает дозировки, а медсестра тоже имеет образование, обладает медицинскими знаниями. Я в первую очередь обратил бы внимание на то, что врач назначает не те препараты, не в тех дозах. И те препараты, которые применяются при лечении ковидных больных, они в основном антиретровирусные, поддерживающая терапия», — пояснил заслуженный врач России.

В заключение Онищенко назвал эту скандальную историю мутной и еще раз призвал не делать в ней поспешных выводов.