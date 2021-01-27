Социолог назвала долю населения Украины за чертой бедности

Киев, 27 января. Больше половины населения Украины к началу 2021 года находились за чертой бедности.

Бедные украинцы отличаются отсутствием высшего образования, неполным рабочим днем или месяцем и зарплатой, граничащей с МРОТ (6 тысяч гривен). Об этом рассказала руководитель киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи академик Элла Либанова Liga.net.

Таким параметрам соответствуют 51% населения страны. Однако в условиях пандемии коронавируса число представителей бедных слоев населения будет только расти.

«В Украине более 90 процентов бедных семей имеют в своем составе работающих, а двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления», — объяснила специалист.

Это оказывает сильное влияние на демографию в стране. Население Украины к 2050 году может уменьшиться до 29-30 миллионов человек. В то же время демографический кризис может привести к сокращению пенсий в полтора раза.

В ближайшие 10 лет число трудоспособного населения на Украине будет сокращаться. При этом количество пенсионеров, лишь увеличится. В результате нагрузка на государственный бюджет возрастет, из-за чего не исключено сокращение реального размера пенсии. Об этом рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев.