В профсоюзе полицейских рассказали, почему правоохранители боятся применять силу

В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудникам полиции приходится сталкиваться с гражданами, не согласными с действиями представителей закона. Часть таких граждан считают нужным не подчиняться законным требованиям и оказывает активное сопротивление полицейским, другие публично оскорбляют сотрудников зачастую с применением насилия, а некоторые способны заявить неправдоподобную информацию о совершении сотрудником полиции преступления. Хорошо ли защищены правоохранители в подобных ситуациях, и почему они не применяют жесткие меры к правонарушителям, рассказал руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы МУРа, полковник в запасе Алексей Лобарев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«В соответствии с законом, правоохранители могут применять жесткие меры к правонарушителям. Но они это не делают, потому что находятся под определенным давлением. Руководство рассматривает их действия через микроскоп. При этом совершение действий против самих правоохранителей просто замалчивается. Однако, если сотрудник полиции нечаянно ударил или толкнул гражданина, то дело рассматривают. Поэтому правоохранители не применяют оружие и защитные средства», — объяснил Алексей Лобарев.

Отметим, в действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наряду с этим, эксперт рассказал, способен ли профсоюз защитить правоохранителей от подобного рода несправедливости.

«У профсоюза полицейских есть свой колл-центр, юристы, адвокаты и специалисты. Мы заступаемся за тех, кого незаконно увольняют. Это наша обязанность. Однако руководство редко занимается защитой своих сотрудников. Оно пытается поскорее наказать и уволить. Отмечу, сегодня в дисциплинарном уставе есть более десяти методов наказания провинившегося сотрудника – выговор, строгий выговор, лишение отпуска, объявление о неполном служебном соответствии и так далее. Но все это не применяется, сотрудников просто увольняют», — сообщил эксперт.

Алексей Лобарев подчеркнул, что сегодня нет политорганов, способных защитить правоохранителей. Вместо этого считается нормальным просто отмалчиваться.