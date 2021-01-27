Военкор Поддубный раскрыл детали учений НАТО Defender Europe 2021

Москва, 27 января. Готовящиеся в Восточной Европе учения НАТО Defender Europe 2021 станут самыми крупными маневрами Альянса за последние сорок лет.

Главная задача учений заключается в отработке действий союзников НАТО по блокировке Калининградской области, которая отделена от основной России. Военкор Евгений Поддубный, чьи рассуждения привел «ПолитЭксперт» рассказал о том, как Вашингтон готовит своих сателлитов к столкновению с Россией.

Например, Пентагон заставил Прибалтику реконструировать приграничные мосты таким образом, чтобы они не смогли выдержать вес российской бронетехники, которая будет направлена на помощь Калининграду при возможной атаке. Прибалты послушно выполнили желание заокеанского начальства в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией.

Политолог и специалист по США Сергей Судаков, считает, что НАТО с таким подходом превращается из военно-политического союза в глобальную корпорацию. Его слова процитировало Федеральное агентство новостей.