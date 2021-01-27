Жители ЦАР вышли на мирную демонстрацию против оружейного эмбарго ООН

Банги, 27 января. Жители столицы ЦАР в очередной раз вышли на демонстрацию против эмбарго ООН. Граждане требуют отменить утратившие актуальность ограничения.

Во время гражданской войны, которая началась в 2013 году, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запретил поставлять вооружение в Центральноафриканскую Республику. Тогда данная мера была оправдана, поскольку власти страны не могли предотвратить попадание снаряжения в руки боевиков. За прошедшие семь лет государство значительно изменилось, однако резолюция регулярно продлевается.

Во время недавнего заседания ООН по проблемам ЦАР глава центральноафриканского МИД Сильви Байпо-Темон обратила внимание собравшихся на деструктивный характер запрета. Он препятствует перевооружению армии, тогда как действующие в стране боевики снабжаются из-за рубежа и зачастую укомплектованы лучше правительственных войск.

В это время по улицам Банги прошла демонстрация граждан, требовавших отмены ограничения ООН. Аналогичную позицию заняли Россия и Китай, призвавшие мировое сообщество прислушаться к справедливому требованию африканского государства.

Тем не менее эмбарго сохраняется благодаря усилиям США, Франции и Великобритании. Париж заявил, что власти в Банги должны продемонстрировать способность контролировать незаконные потоки оружия. Вашингтон предложил центральноафриканскому правительству для начала провести полную оценку «промахов в обеспечении безопасности и защиты гражданского населения». Наиболее оригинальную точку зрения высказал Лондон. Британцы считают, что санкции вовсе не предназначены для того, чтобы мешать модернизации армии ЦАР, и, соответственно, аргументы Байпо-Темон не имеют силы.

Скоординированная позиция Запада говорит о сознательном нежелании решать проблему африканской республики. Это может быть вызвано постепенной утратой влияния бывших колониальных держав на континенте и страхом перед усиливающейся ролью Москвы и Пекина в ЦАР.