Правозащитник рассказал, можно ли считать задержанных за беспорядки политзаключенными

Санкт-Петербург, 27 января. Нарушавшие законодательство РФ участники несогласованных акций, прошедших в нескольких российских городах, должны быть наказаны, заявил председатель «Комитета за гражданские права», член СПЧ Андрей Бабушкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Во многих городах России 23 января прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Более двух тысяч митингующих были задержаны.

«Можно ли назвать организаторов митингов политическими заключенными будет решаться в контексте предшествующих событий. Например, если организаторы акции подали заявку на согласование митинга, а она не была утверждена по надуманным причинам, то понятно, что столкновения между гражданами и полицией являются следствием несовершенства законодательства. Наверное, в какой-то степени этих людей можно рассматривать, как политических заключенных. Но в данной ситуации заявки не было. Вместе с этим хочу подчеркнуть, что эти люди должны быть наказаны. Потому что поднимать руку на полицейского нельзя», — объяснил Бабушкин.

Эксперт отметил, что необходимо сконструировать российское законодательство таким образом, чтобы у людей был ускоренный механизм подачи заявки на проведение митинга.

По словам правозащитника, некоторые из несанкционированных властями акций могут быть законными.

«Закон жестко ограничивает перечень акций. Например, несанкционированный митинг запрещен, а несанкционированный сход граждан во дворе разрешен. Поэтому если несанкционированная акция действует в рамках Конституции РФ и не является митингом или демонстрацией, то к ней надо относиться совершенно спокойно», — объяснил Бабушкин.

Однако, по его словам, несанкционированная акция не может проводиться, если она приводит к утрате контроля над ситуацией, и как следствие, к причинению вреда жизни и здоровья граждан. Люди, организовавшие подобные акции, являются провокаторами.

«Но подчеркну, не любая несанкционированная акция является правонарушением», — подытожил эксперт.

Право на проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия. Однако право не может быть абсолютным, и в России возможность свободного проведения митингов ограничена федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Закон запрещает незапланированный массовый сбор людей. Организатору необходимо предварительно подать заявку на проведение митинга в орган исполнительной власти того субъекта, где он проводится. Далее производится согласование места его проведения. Согласно документу, далеко не во всех местах можно устраивать массовые собрания людей. Территории, где их проведение запрещено, перечислены в части 2 статьи 8 ФЗ № 54.

Ранее ФАН сообщал, что уголовное дело по статье о массовых беспорядках могут возбудить после акции в поддержку скандального блогера Алексея Навального. По данным источника агентства, материалы проверок следственных органов в регионах, где проходили выступления, передадут в центральный аппарат Следственного комитета РФ, их объединят в одно производство и квалифицируют по статье 212 УК РФ. Максимальная санкция по ней составляет лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Акции позже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что люди имеют право высказывать свое мнение, но исключительно в рамках закона, а несанкционированные акции протеста могут быть опасны для общества.