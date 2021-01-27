Эксперт заявил, что работа полиции улучшится с повышением зарплаты до 150 000 рублей

Сколько получают сотрудники полиции, насколько необходимо поднять зарплату правоохранителей, и как рост заработной платы влияет на качество работы полиции, рассказал руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы МУРа, полковник в запасе Алексей Лобарев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сейчас размер зарплаты полицейского варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. При этом в Москве полицейские снимают квартиры за 25 тысяч рублей. Им зарплаты просто не хватает. Военным же дают определенные субсидии. Я считаю, что нужно выделять больше служебных квартир для правоохранителей, чтобы им было легче работать», — заявил Алексей Лобарев.

Вместе с этим, эксперт рассказал, как улучшится работа полиции при повышении заработной платы.

«Сегодня за маленькую заработную плату работают те, кто не соответствует высокой категории. Поэтому, при повышении зарплаты должность сотрудника полиции займет более образованный кандидат. Отмечу, что при хорошей зарплате и сильном сотруднике меньше краж, потому что его нельзя подкупить», — сообщил специалист, подчеркнув, что на сегодняшний момент сотрудник полиции склонен к принятию подкупа из-за маленькой зарплаты.

Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции назвал достойный размер зарплаты правоохранителей.

«Я считаю, что офицеру необходимо выплачивать 150 тысяч рублей, а работникам ППС около 100 тысяч рублей. Должно быть соответствие званию и должности», — отметил Алексей Лобарев.

Ранее в ФАН сообщалось, зарплата сотрудников российской полиции складывается из двух частей: должностного оклада и надбавки за звание. Оклад зависит не только от должности, но и от таких факторов, как уровень нагрузки участка и местность. Кроме того, за каждое закрытое дело специалист может получить прибавку к окладу в размере до 40%.