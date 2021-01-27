Делегация Судана провела переговоры по плотине «Возрождение» с президентом Конго

Киншаса, 27 января. Глава МИД Судана Омар Камаруддин вместе с министром ирригации и водных ресурсов Ясиром Аббасом обсудили с президентом Конго Феликсом Чисекеди позицию Хартума на переговорах по плотине «Возрождение», сообщает информационное агентство Suna.

По словам главы республики, он приложит все усилия для устранения разногласий между тремя африканскими странами относительно проекта строительства данного инфраструктурного объекта на реке Голубой Нил. Политики поздравили его с предстоящим вступлением на пост председателя Африканского союза (АС) в феврале текущего года и передали ему послание от премьер-министра Абдаллы Хамдока.

Чисекеди подтвердил, что займется урегулированием спорного вопроса в ходе встреч с президентами Эфиопии и Судана. Члены делегации ознакомили лидера Конго с напряженной ситуацией, происходящей в районе Эль-Фашка. При этом они подчеркнули, что Хартум не нацелен на эскалацию напряженности с Аддис-Абебой, поскольку общие границы были установлены соответствующим соглашением еще в 1903 году.

В конце встречи Омар Камаруддин и Ясир Аббас пригласили Феликса Чисекеди посетить их страну с целью укрепления двусторонних отношений. Президент принял это предложение.

Летом 2020 года между Суданом, Египтом и Эфиопией возникли разногласия, когда было объявлено об успешном заполнении плотины «Возрождение» в период сезона дождей на 4,9 млрд кубометров. Это спровоцировало снижение уровня воды в реке, что серьезно беспокоит Хартум и Каир.

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