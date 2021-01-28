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Боевики наркокартелей убивают индейцев Колумбии — правозащитники

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Боевики наркокартелей убивают индейцев Колумбии — правозащитники

Боевики из военизированных группировок и наркокартелей изгоняют с родных земель индейские общины и убивают простых индейцев в Колумбии. О нападениях заявила правозащитная организация La Corporacion Claretiana Norman Perez Bello.

Новый случай давления на колумбийских индейцев произошел 21 января. Сотрудник полиции Салас и некий Эрнесто Мартинес, которого не раз видели в компании боевиков из местных военизированных группировок, потребовали выселения индейских общин этнической группы сикуани. Ранее в тот же день сикуани вернулись на свою исконную территорию, чтобы восстановить свой прежний образ жизни и заняться выращиванием традиционных сельскохозяйственных культур.

Племя сикуани

Салас сообщил правозащитникам: Эрнесто Мартинес угрожал индейцам — если полиция не поможет ему, он добьется выселения индейцев с помощью «другой группы». В связи с этим, организация связалась с властями Колумбии — с Вооруженными силами, Национальной полицией и социальными органами, с требованием принять меры для защиты коренных народов колумбийской Оринокии.

Правозащитники немедленно обратились к властям, поскольку в последнее время было зарегистрировано несколько случаев убийств индейцев боевиками, которые оккупировали земли коренных народов.

Случаи массового убийства индейцев в Колумбии

Насилие в Колумбии

Гражданская война в Колумбии, начавшаяся в 1964 году, привела к тяжелой гуманитарной ситуации в стране. Главными противостоящими сторонами были правительство Колумбии при поддержке США и леворадикальные формирования FARC и Армия национального освобождения (ELN).

Потеряв поддержку населения, в 1980-х левые партизаны и правые военизированные организации начали зарабатывать на наркотрафике. Вскоре военизированные группировки, наркокартели и криминальные банды распространились в различных районах страны. Бездействие правительства привело к настоящему хаосу в этих регионах.

Конфликт привел к катастрофическим последствиям для индейских общин. Криминальные группировки начали насильственно переселять коренные народы с их земель и убивать их в случае сопротивления. Кроме того, значительно ухудшилось состояние окружающей среды на территории их проживания из-за обезлесения, загрязнения вод, эрозии почв вследствие чрезмерной эксплуатации.

Индейское население Колумбии

Вооруженный конфликт продолжался с переменной интенсивностью. В 2008 году несколько миллионов колумбийцев протестовали против крупнейшей повстанческой группы FARC. В 2012 году правительство и FARC начали мирный диалог.

В 2016 году было подписано мирное соглашение соглашение с FARC. По условиям договора, правительство должно было обеспечить основные социальные услуги — образование, медицинская помощь и безопасность — в наиболее пострадавших районах. Тем не менее правительство не выполнило своих обещаний, а вместо FARC на территориях начали действовать новые криминальные группировки.

Количество нападений и убийств индейцев резко возросло в 2019 году, из-за чего правозащитники и начали бить тревогу. Представитель «Комиссии по установлению истины» (Comision de la Verdad), правозащитной организации, занимающейся правами индейцев, назвал их положение бедственным.

«Вынужденное переселение, изоляция, нападения на лидеров, насильственная вербовка женщин и детей, насилие, в том числе сексуального характера, против женщин и девочек и серьезные нарушения прав — вот с чем ежедневно сталкиваются многие общины», — заявила она в связи с событиями 2019 года.

В 2019 году ситуация накалилась настолько, что каждые два дня в стране происходили новые массовые убийства. Все больше народов со своими традициями, обычаями и знаниями находятся под угрозой исчезновения, сообщает представитель Национальной организации коренных народов (ONIC).

Поход на столицу

12 октября 2019 года около 5 тыс. индейцев организовали шествие в столицу Колумбии, требуя личной встречи с президентом Иваном Дуке. В этот день отмечается годовщина прибытия Колумба в Америку. Участники приехали из разных регионов страны на автобусах, велосипедах, многие дошли до столицы пешком.

«Основная цель нашего похода в столицу — предать огласке убийства на территориях индейцев, которые происходят независимо от того, какое у нас правительство», — заявил член Регионального совета коренных народов, проживающих в районе муниципалитета Кальдас.

В ноябре 2020 года индейцы повторили поход на Боготу. Движение получило название Minga — «коллективный протест».

«Мы обязаны действовать, в противном случае нас истребят. — сказал лидер индейцев на северо-востоке Колумбии Эрмес Пете. — Если мы не будем протестовать, мы перестанем существовать в физическом и культурном смысле».

Пандемия ударила по индейцам

Индейское население Колумбии оказалось незащищено перед лицом пандемии коронавируса. С начала эпидемии в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заражения COVID-19 и более 50 тыс. смертей. Правительство до сих пор не объявило о планах о начале массовой вакцинации населения. Несколько высокопоставленных лиц Колумбии уже заразились COVID-19. 26 января скончался министр обороны Трухильо. Руководитель ONIC Луис Фернандо Ариас находится в критическом положении.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, к августу 2020 года на каждые 100 тыс. индейцев приходилась 1000 зараженных. Коэффициент смертности достиг критического уровня.

Нищета, нехватка воды и другие болезни серьезно подорвали стойкость индейских общин. Вирус быстро распространяется из-за отсутствия элементарных санитарных условий в общинах.

Убийства ради земли

С началом кризиса криминогенная обстановка в стране вышла из-под контроля, нападения на индейцев участились. По данным ONIC, в начале 2020 года более 160 индейцев были убиты преступными группировками.

В марте 2020 индейцы племени вайю устроили протесты в департаменте Ла Гуахира. Участники заявили, что нуждаются в гуманитарной помощи и что объявления карантина недостаточно.

Весь год индейцы продолжали требовать, чтобы власти в Боготе срочно вмешались в происходящее.

Однако президент Иван Дуке не стал встречаться с индейцами и отказал в какой-либо дополнительной помощи — по его словам, правительство и так выделило почти 200 млн долларов на гуманитарную помощь, школы и социальные услуги для индейцев. По данным правозащитников, лишь 3% направленных средств достигли адресатов.

Вооруженные группировки активно выселяют индейцев с их территорий. Количество убийств и нападений на значительно выросло с 2019 года. К началу 2021 года значительных успехов в защите прав индейцев Колумбии не было достигнуто. Угрозы со стороны Фернандо Мартинеса могут обернуться новой расправой.

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