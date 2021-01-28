Боевики наркокартелей убивают индейцев Колумбии — правозащитники

Боевики из военизированных группировок и наркокартелей изгоняют с родных земель индейские общины и убивают простых индейцев в Колумбии. О нападениях заявила правозащитная организация La Corporacion Claretiana Norman Perez Bello.

Новый случай давления на колумбийских индейцев произошел 21 января. Сотрудник полиции Салас и некий Эрнесто Мартинес, которого не раз видели в компании боевиков из местных военизированных группировок, потребовали выселения индейских общин этнической группы сикуани. Ранее в тот же день сикуани вернулись на свою исконную территорию, чтобы восстановить свой прежний образ жизни и заняться выращиванием традиционных сельскохозяйственных культур.

Салас сообщил правозащитникам: Эрнесто Мартинес угрожал индейцам — если полиция не поможет ему, он добьется выселения индейцев с помощью «другой группы». В связи с этим, организация связалась с властями Колумбии — с Вооруженными силами, Национальной полицией и социальными органами, с требованием принять меры для защиты коренных народов колумбийской Оринокии.

#DenunciaPública I



Denunciamos a nivel nacional e internacional, las amenazas proferidas contra el ASENTAMIENTO INDÍGENA IWITSULIBO, comunidad e proceso de retorno a su territorio ancestral, municipio Puerto Gaitán – Meta Colombia.



Denuncia completa ????https://t.co/i5EVZmtBPV pic.twitter.com/CqKQSu7S4N — CorpoclaretianaNPB (@Corpoclaretiana) January 25, 2021

Правозащитники немедленно обратились к властям, поскольку в последнее время было зарегистрировано несколько случаев убийств индейцев боевиками, которые оккупировали земли коренных народов.

Насилие в Колумбии

Гражданская война в Колумбии, начавшаяся в 1964 году, привела к тяжелой гуманитарной ситуации в стране. Главными противостоящими сторонами были правительство Колумбии при поддержке США и леворадикальные формирования FARC и Армия национального освобождения (ELN).

Потеряв поддержку населения, в 1980-х левые партизаны и правые военизированные организации начали зарабатывать на наркотрафике. Вскоре военизированные группировки, наркокартели и криминальные банды распространились в различных районах страны. Бездействие правительства привело к настоящему хаосу в этих регионах.

Конфликт привел к катастрофическим последствиям для индейских общин. Криминальные группировки начали насильственно переселять коренные народы с их земель и убивать их в случае сопротивления. Кроме того, значительно ухудшилось состояние окружающей среды на территории их проживания из-за обезлесения, загрязнения вод, эрозии почв вследствие чрезмерной эксплуатации.

Вооруженный конфликт продолжался с переменной интенсивностью. В 2008 году несколько миллионов колумбийцев протестовали против крупнейшей повстанческой группы FARC. В 2012 году правительство и FARC начали мирный диалог.

В 2016 году было подписано мирное соглашение соглашение с FARC. По условиям договора, правительство должно было обеспечить основные социальные услуги — образование, медицинская помощь и безопасность — в наиболее пострадавших районах. Тем не менее правительство не выполнило своих обещаний, а вместо FARC на территориях начали действовать новые криминальные группировки.

Количество нападений и убийств индейцев резко возросло в 2019 году, из-за чего правозащитники и начали бить тревогу. Представитель «Комиссии по установлению истины» (Comision de la Verdad), правозащитной организации, занимающейся правами индейцев, назвал их положение бедственным.

«Вынужденное переселение, изоляция, нападения на лидеров, насильственная вербовка женщин и детей, насилие, в том числе сексуального характера, против женщин и девочек и серьезные нарушения прав — вот с чем ежедневно сталкиваются многие общины», — заявила она в связи с событиями 2019 года.

"Los indígenas son el pueblo que con más rigor han demandado un trabajo serio y profundo de la Comisión, pero que con más generosidad se han ofrecido a ayudar": Lucía González, comisionada, durante el proceso de #ConsultaPrevia. pic.twitter.com/pgmf4lR5v6 — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) January 20, 2019

В 2019 году ситуация накалилась настолько, что каждые два дня в стране происходили новые массовые убийства. Все больше народов со своими традициями, обычаями и знаниями находятся под угрозой исчезновения, сообщает представитель Национальной организации коренных народов (ONIC).

Поход на столицу

12 октября 2019 года около 5 тыс. индейцев организовали шествие в столицу Колумбии, требуя личной встречи с президентом Иваном Дуке. В этот день отмечается годовщина прибытия Колумба в Америку. Участники приехали из разных регионов страны на автобусах, велосипедах, многие дошли до столицы пешком.

La poderosa Minga Indígena se dirige sin titubeos a Bogotá. Agárrate Iván Duque. pic.twitter.com/6ucxf0j0po — Tweet 1A (@Tweet1A) October 9, 2020

«Основная цель нашего похода в столицу — предать огласке убийства на территориях индейцев, которые происходят независимо от того, какое у нас правительство», — заявил член Регионального совета коренных народов, проживающих в районе муниципалитета Кальдас.

Minga Digital Extraordinaria Hoy a partir de las 5:00 p.m. #MingaXLaVidaResiste



A Duque le quedo grande el diálogo y da tratamiento de Guerra con el ESMAD a la Minga Nacional y la Minga Sur occidente 1 minguero muerto, 6 heridos y una comunidad indignada.#MingaXLaVidaResiste pic.twitter.com/UTfnl3YtFG — Movimiento MAIS (@MovimientoMAIS) April 2, 2019

В ноябре 2020 года индейцы повторили поход на Боготу. Движение получило название Minga — «коллективный протест».

«Мы обязаны действовать, в противном случае нас истребят. — сказал лидер индейцев на северо-востоке Колумбии Эрмес Пете. — Если мы не будем протестовать, мы перестанем существовать в физическом и культурном смысле».

Пандемия ударила по индейцам

Индейское население Колумбии оказалось незащищено перед лицом пандемии коронавируса. С начала эпидемии в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заражения COVID-19 и более 50 тыс. смертей. Правительство до сих пор не объявило о планах о начале массовой вакцинации населения. Несколько высокопоставленных лиц Колумбии уже заразились COVID-19. 26 января скончался министр обороны Трухильо. Руководитель ONIC Луис Фернандо Ариас находится в критическом положении.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, к августу 2020 года на каждые 100 тыс. индейцев приходилась 1000 зараженных. Коэффициент смертности достиг критического уровня.

Нищета, нехватка воды и другие болезни серьезно подорвали стойкость индейских общин. Вирус быстро распространяется из-за отсутствия элементарных санитарных условий в общинах.

#ENVIDEO ???? | En #Bogotá, , 141 familias indígenas emberá que han sido desplazadas a causa de la violencia, viven el Parque Tercer Milenio en medio de una pandemia



#Colombia???????????? pic.twitter.com/QI83uYEDms — teleSUR TV (@teleSURtv) August 12, 2020

Убийства ради земли

С началом кризиса криминогенная обстановка в стране вышла из-под контроля, нападения на индейцев участились. По данным ONIC, в начале 2020 года более 160 индейцев были убиты преступными группировками.

В марте 2020 индейцы племени вайю устроили протесты в департаменте Ла Гуахира. Участники заявили, что нуждаются в гуманитарной помощи и что объявления карантина недостаточно.

La minga indígena camino a la Plaza de Bolívar. pic.twitter.com/TRxYOExaFS — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 19, 2020

Весь год индейцы продолжали требовать, чтобы власти в Боготе срочно вмешались в происходящее.

Con bastones arriba y el himno de la guardia indígena, así comenzó el acto político de la #MingaPorLaVida en la plaza de Bolívar. #DuqueRecibaALaMinga por favor. pic.twitter.com/vVO7JNiCul — Sebastian Bedoya (@BedoyaWeb) October 19, 2020

Однако президент Иван Дуке не стал встречаться с индейцами и отказал в какой-либо дополнительной помощи — по его словам, правительство и так выделило почти 200 млн долларов на гуманитарную помощь, школы и социальные услуги для индейцев. По данным правозащитников, лишь 3% направленных средств достигли адресатов.

#RTA La larga lista de demandas a Duque en un nuevo paro nacional en Colombia al que se une la minga indígena. En esta protesta en contra de las medidas económicas del presidente Iván Duque para atender la pandemia, el tema de la seguridad es ce... https://t.co/izbi2ZxzXS pic.twitter.com/YQ0d8zR5Lx — Nica Noticias (@NicaNws) October 21, 2020

Вооруженные группировки активно выселяют индейцев с их территорий. Количество убийств и нападений на значительно выросло с 2019 года. К началу 2021 года значительных успехов в защите прав индейцев Колумбии не было достигнуто. Угрозы со стороны Фернандо Мартинеса могут обернуться новой расправой.