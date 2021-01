Боевики наркокартелей убивают индейцев Колумбии — правозащитники

Боевики из военизированных группировок и наркокартелей изгоняют с родных земель индейские общины и убивают простых индейцев в Колумбии. О нападениях заявила правозащитная организация La Corporacion Claretiana Norman Perez Bello.

Новый случай давления на колумбийских индейцев произошел 21 января. Сотрудник полиции Салас и некий Эрнесто Мартинес, которого не раз видели в компании боевиков из местных военизированных группировок, потребовали выселения индейских общин этнической группы сикуани. Ранее в тот же день сикуани вернулись на свою исконную территорию, чтобы восстановить свой прежний образ жизни и заняться выращиванием традиционных сельскохозяйственных культур.

Салас сообщил правозащитникам: Эрнесто Мартинес угрожал индейцам — если полиция не поможет ему, он добьется выселения индейцев с помощью «другой группы». В связи с этим, организация связалась с властями Колумбии — с Вооруженными силами, Национальной полицией и социальными органами, с требованием принять меры для защиты коренных народов колумбийской Оринокии.

Правозащитники немедленно обратились к властям, поскольку в последнее время было зарегистрировано несколько случаев убийств индейцев боевиками, которые оккупировали земли коренных народов.

Гражданская война в Колумбии, начавшаяся в 1964 году, привела к тяжелой гуманитарной ситуации в стране. Главными противостоящими сторонами были правительство Колумбии при поддержке США и леворадикальные формирования FARC и Армия национального освобождения (ELN).

Потеряв поддержку населения, в 1980-х левые партизаны и правые военизированные организации начали зарабатывать на наркотрафике. Вскоре военизированные группировки, наркокартели и криминальные банды распространились в различных районах страны. Бездействие правительства привело к настоящему хаосу в этих регионах.

Конфликт привел к катастрофическим последствиям для индейских общин. Криминальные группировки начали насильственно переселять коренные народы с их земель и убивать их в случае сопротивления. Кроме того, значительно ухудшилось состояние окружающей среды на территории их проживания из-за обезлесения, загрязнения вод, эрозии почв вследствие чрезмерной эксплуатации.

Вооруженный конфликт продолжался с переменной интенсивностью. В 2008 году несколько миллионов колумбийцев протестовали против крупнейшей повстанческой группы FARC. В 2012 году правительство и FARC начали мирный диалог.

В 2016 году было подписано мирное соглашение соглашение с FARC. По условиям договора, правительство должно было обеспечить основные социальные услуги — образование, медицинская помощь и безопасность — в наиболее пострадавших районах. Тем не менее правительство не выполнило своих обещаний, а вместо FARC на территориях начали действовать новые криминальные группировки.

Количество нападений и убийств индейцев резко возросло в 2019 году, из-за чего правозащитники и начали бить тревогу. Представитель «Комиссии по установлению истины» (Comision de la Verdad), правозащитной организации, занимающейся правами индейцев, назвал их положение бедственным.

В 2019 году ситуация накалилась настолько, что каждые два дня в стране происходили новые массовые убийства. Все больше народов со своими традициями, обычаями и знаниями находятся под угрозой исчезновения, сообщает представитель Национальной организации коренных народов (ONIC).

12 октября 2019 года около 5 тыс. индейцев организовали шествие в столицу Колумбии, требуя личной встречи с президентом Иваном Дуке. В этот день отмечается годовщина прибытия Колумба в Америку. Участники приехали из разных регионов страны на автобусах, велосипедах, многие дошли до столицы пешком.

В ноябре 2020 года индейцы повторили поход на Боготу. Движение получило название Minga — «коллективный протест».

“If we don’t stand before the world and say, ‘This is happening,’ we will be exterminated.”#Minga2020 #MingaIndigena #MingaSomosTodos

✊✊????✊????✊????✊????✊????@ONIC_Colombia https://t.co/OlOPtS8G28