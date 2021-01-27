Топ-10 самых ожидаемых российских сериалов 2021 года

Для российской индустрии кино и сериалов 2021 год обещает быть крайне продуктивным. Судя по релизам, в текущем году нас ждет огромное количество качественных сериалов самой разной тематики — от комедий до драм и триллеров. Самые ожидаемые российские сериалы 2021 года – в материале ФАН.

«Спойлер»

Политический триллер о предвыборной гонке в российской провинции снят по сценарию Сергея Минаева. Действующий губернатор Корецкий (Алексей Гуськов) находит подставного кандидата (Максим Матвеев), который должен перетянуть на себя голоса от конкурентов. В сериале также снялись Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и Алексей Гуськов.

«Вампиры средней полосы»

Хоррор-детектив о семье вампиров, живущей в Смоленске, наполнен русским колоритом и иронией. Пилот сериала показали еще в 2018 году, главную роль исполнял Юрий Стоянов. Однако его попытались заменить на Михаила Ефремова, но после скандала сериал пересняли со Стояновым. Роли в картине исполнили Татьяна Догилева, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Глеб Калюжный и Дмитрий Лысенков.

Happy End

Пара из провинции открывает для себя дивный мир вебкам. Однако публичная жизнь оказывается серьезным испытанием для их отношений. Сериал стал режиссерским дебютом актера «Гоголь-центра» Евгения Сангаджиева.

«Пищеблок»

В основу сериала лег одноименный роман Алексея Иванова про советских подростков 1980-х годов. Действия картины разворачиваются в пионерском лагере на берегу Волги, где, как выясняют главные герои, водятся вампиры.

«Ноль»

Сюжет сериала закручен вокруг следователя, отсидевшего восемь лет по обвинению в коррупции и вышедшего на свободу. По словам сценариста и режиссера Юрия Быкова, в основе картины – противопоставление эпохи бандитских 90-х и современной России.

«Обитель»

Сериал снят по роману Захара Прилепина, а его режиссером выступил Александр Велединский («Географ глобус пропил»). Картина рассказывает о жизни советских заключенных в Соловецком лагере и любви двух его обитателей – Артема и Галины. В сериале снялись Евгений Ткачук, Александра Ребенок и Сергей Безруков.

«Полет»

Сотрудники столичной фирмы перепутали аэропорты и опоздали на рейс. Самолет, которым должны были лететь коллеги, разбился, а все его пассажиры погибли. Трагедия изменила жизнь героев, заставив кардинально пересмотреть свои взгляды. Роли в сериале исполнили Юлия Хлынина, Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Павел Табаков, Виктория Толстоганова.

«Джетлаг»

Молодая пара ссорится в аэропорту и в порыве злости разлетается по разным странам. Женя (Ирина Старшенбаум) отправляется в Берлин, а ее возлюбленный Никита (Филипп Авдеев) решает улететь в Таиланд. Однако на этом их отношения не заканчиваются.

«Топи»

Москвичи отправляются в глухую деревню Топи, где расположен в монастырь. Молодые люди надеются на чудо, которое изменит их жизнь. Однако вместо чуда герои сталкиваются с мистическими происшествиями и пытаются покинуть злосчастное место.

«Я не шучу»

Главная героиня сериала – стендап-комик Елена. Вместе в двумя детьми от прошлого брака она живет в квартире с бывшей свекровью, а происходящие с ней неурядицы превращает в юмористические выступления. Однако шутки на сцене – куда смешнее, чем жизнь главной героини в действительности. Главную роль исполнила победительница «Открытого микрофона» на ТНТ Елена Новикова.