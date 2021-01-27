Донбасс сегодня: психологи и капелланы «разоружают» ВСУ, Киев стягивает «Гиацинты» в ДНР

Донбасс, 27 января. Украинская армия наращивает обстрелы ДНР и ЛНР. Разведка дончан зафиксировала перемещение противником тяжелой артиллерии. Военные психологи ВСУ подводят печальные итоги проверки воинских частей, и рекомендуют отобрать оружие у сотен бойцов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная информация

Четыре обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики совершили украинские подразделения за минувшие сутки, сообщает оборонное ведомство ДНР. На Донецком направлении силовиками 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляно село Яковлевка с применением стрелкового оружия и гранатометов. На Мариупольском направлении подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ обстрелян поселок Коминтерново, также с применением аналогичного оружия. В Луганской Народной Республике обстреляны населенные пункты Калиново и Калиново-Борщеватое, сообщает Народная милиция ЛНР. Огонь велся из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Армия Киева продолжает наращивать количество техники и вооружений в зоне проведения силовой операции, свидетельствуют данные Народной милиции ДНР. За сутки выявлено размещение 15 единиц в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса. По всем ключевым направлениям отмечается расстановка боевых машин пехоты, также замечен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». А в районе села Зачатовка Донецкой области зафиксировано перемещение на железнодорожном транспорте десяти единиц буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152 мм.

Украинские военные снова «прославились» на Донбассе

Отсутствие контроля со стороны командования и чувство безнаказанности за совершаемые против мирного населения преступления становятся причинами роста количества опасных для гражданского населения инцидентов с участием военных ВСУ, утверждают в донецком управлении Народной милиции. Три дня назад сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии Рыжов в Краматорске разбился насмерть, управляя личным автомобиле в пьяном состоянии. Расследование Военной службы правопорядка показало, что военнослужащий находился «на гражданке» незаконно после того, как дал взятку за предоставление краткосрочного отпуска своему командиру.

Как утверждают в Народной милиции ДНР, пострадавших и жертв среди мирных жителей в этом инциденте позволила избежать лишь «счастливая случайность». Особенно, уточнили в Донецке, учитывая тот факт, что бойцы 81-й бригады постоянно фигурируют в сводках происшествий украинских правоохранительных органов. Также в оборонном ведомстве ДНР напомнили о печальном инциденте в марте 2015 года, в ходе которого в городе Константиновка Донецкой области военнослужащие этой же бригады на бронемашине насмерть сбили ребенка восьми лет.

Психологи продолжают «разоружать» украинскую армию

Как ранее сообщал ФАН со ссылкой на данные разведки Народной милиции ЛНР, в передовых частях оперативно-тактической группировки «Север» проводится масштабная проверка военнослужащих с привлечением мобильных групп, состоящих из капелланов и военных психологов. Целью проверки является оценка психического состояния военных, и оценка возможности выполнять боевые задачи с оружием в руках. По итогам проверки в одной из бригад ранее было выявлено более сотни бойцов, не способных по психическим причинам выполнять означенные задачи.

Указанные мобильные группы продолжили работу в других других частях северной группировки. На данный момент известно, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ более 50 военнослужащих должны быть немедленно отстранены от выполнения боевых задач с применением оружия. Кроме того, выявлены четверо бойцов со склонностью к самоубийству. Проверка продолжается, и все больше украинских «освободителей» оказываются непригодными для службы с оружием в руках.