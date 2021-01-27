Армия Мали ликвидировала свыше ста террористов в рамках операции у границ с Буркина-Фасо

Бамако, 27 января. Армия Мали провела масштабную операцию в расположенных у границ с Буркина-Фасо регионах страны, в ходе которой нейтрализовала более ста боевиков.

Малийские вооруженные силы при поддержке французского военного контингента атаковали позиции запрещенных в РФ террористических группировок «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1. Наступление проходило со 2 по 20 января текущего года. Сообщается, что бойцы взяли в плен около 20 радикалов.

Экстремисты активизировались в Мали в начале прошлого десятилетия. Правительству не удалось собственными силами справиться с угрозой. В 2013-м там развернулась многоаспектная миссия ООН (МИНУСМА), а в следующем году Париж начал на территории своей бывшей колонии операцию «Бархан».

Несмотря на помощь миротворцев и усилия Франции, контингент которой насчитывает уже более 5 100 человек в Мали, боевики не только не прекратили нападения, но и развернули активную деятельность в соседних государствах: Буркина-Фасо и Нигере.

1 Организация запрещена на территории РФ.