Правозащитник объяснил, почему за брошенный в полицейского снежок отправят в тюрьму

На митингах 23 января омоновцев закидывали снежками. Какое наказание следует за этими действиями, рассказал председатель «Комитета за гражданские права», член СПЧ Андрей Бабушкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Полицейские точно ни в чем не виноваты. Поэтому нет никаких оснований оскорблять их, поднимать на них руку и кидаться в них снежками. Согласно статье 318 УК РФ «о применении физического насилия к сотруднику полиции» за брошенный снежок уголовное наказание — это нормально. Я не настаиваю на том, что эти люди должны получить реальные сроки лишения свободы. Они должны понимать, что нельзя заниматься вещами подобного рода», — заявил Андрей Бабушкин.

Он также подчеркнул, что в данной ситуации все балансирует на грани серьезного противостояния. Поэтому добросовестный гражданин не должен участвовать в обострении страстей, какой бы политической позиции он не придерживался.

Отметим, в настоящее время следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучают видеозаписи и другие материалы. Часть уголовных дел была возбуждена по факту нападений на правоохранителей. Уголовная ответственность за преступления от 23 января грозит 16 лицам, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение.

