Косметологи раскрыли секрет молодости звезд шоу-бизнеса

Зритель привык видеть с экранов телевизоров красивые, подтянутые лица любимых звезд. Но как им удается из года в год сохранять свою молодость? Врач-косметолог, эксперт в области медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт и врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова поделились с корреспондентом ФАН секретами красоты.

На самом деле, как отмечает, косметолог Александра Гонт, существуют процедуры, которые способны за несколько часов вернуть молодость увядающей коже. И такие процедуры называются 3D-омоложение.

«Есть такие методики, которые называются 3D-омоложение. Как правило, к ней прибегают женщины с еще сохранной кожей. Когда еще довольно молодые дамы по утрам видят в зеркале уже усталое лицо. Это последствия того, что работает притяжение земли», — объясняет эксперт.

3D-омоложение проводится инъекционным методом. Препарат, который вводится является стимулятором выработки собственного коллагена.

«Препарат вводится в определенные точки прикрепления связок и соответственно за несколько минут мы меняем человеку лицо. А в течение двух-трех недель результат еще улучшается», — отмечает врач-косметолог.

По словам специалиста, появление этого препарата стало настоящим прорывов в мире косметологии.

Еще одним секретом красоты поделилась Татьяна Егорова и этим секретом стал smas-лифтинг. Как отметила косметолог, максимальный эффект от процедуры достигается спустя три месяца.

«Здесь проводится работа с качеством кожи, глубокими жировыми пакетами, мышцами и связками. Это единственная процедура, которая не требует особой реабилитации после проведения. Но моментального омоложения она не обеспечит», — говорит эксперт.

Как отметила врач-дерматолог, обычно процедуры, к которым прибегают все медийные личности, требуют серьезной реабилитации после их проведения. Это и лазерное омоложение, и шлифовки, и порой даже smas-лифтинг.

«Это делают все раз в год. Но к большинству процедур нужно готовиться. Даже, если процедура проводится на низких параметрах, это требует, как минимум 10 дней реабилитации», — отмечает специалист.

Омоложение на пять и более лет, по словам Татьяны Егоровой, могут обеспечить, так называемые «нити».

«Эта процедура способна значительно подтянуть овал лица. Но здесь также идет довольно длительное восстановление из-за отека лица», — отмечает врач.

Кроме того, не стоит списывать со счетов работу профессиональных гримеров. Прибегнув к их услугам, что и делают чаще всего звезды, можно скорректировать внешность и «списать» с лица порядка пяти и даже семи лет, но по средствам косметологии это довольно сложно.

«Если мы говорим о цифре 10 лет, то это только мастерство гримера. Или серьезные процедуры с реабилитацией, к сожалению, чудес не бывает», — говорит врач-дерматолог.

Что уж говорить об обычных уходовых процедурах: масках и кремах.

По словам, эксперта, они увлажняют верхний слой кожи, разглаживают сетку мелких морщин. Это можно сделать, чтобы косметика ровно ложилась, не забивались поры. Но это не уберет глубокие морщины, круги под глазами и другие несовершенства кожи. С этим могут бороться лишь филеры, шлифовки, нитки, лифтинги.

«Все все делают невозможно выглядеть хорошо естественным образом. Вот уж простите. Если это не какая-то выдающаяся генетика, такие единичные случаи также встречаются. Но это единицы», — подытожила эксперт в области косметологии.

Знаменитости не любят говорить о том, к каким именно процедурам они прибегают, чтобы оставаться в прекрасной форме. Однако, результат, как говорится, «на лицо».

Знаменитая сваха Роза Сябитова в свои 58 лет выглядит на 45, не больше, телеведущая Лера Кудрявцева может в свои 49 лет похвастать прекрасным овалом лица, певица Валерия не устает повторять, что не прибегает к «экстремальной косметологии» в свои 52. И многие другие их коллеги по цеху выглядят также блестяще. А недавно и балерина Анастасия Волочкова удивила всех, внезапно помолодев на своем юбилее.