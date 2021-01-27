Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Косметологи раскрыли секрет молодости звезд шоу-бизнеса

Косметологи раскрыли секрет молодости звезд шоу-бизнеса

Зритель привык видеть с экранов телевизоров красивые, подтянутые лица любимых звезд. Но как им удается из года в год сохранять свою молодость? Врач-косметолог, эксперт в области медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт и врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова поделились с корреспондентом ФАН секретами красоты.

На самом деле, как отмечает, косметолог Александра Гонт, существуют процедуры, которые способны за несколько часов вернуть молодость увядающей коже. И такие процедуры называются 3D-омоложение.  

«Есть такие методики, которые называются 3D-омоложение. Как правило, к ней прибегают женщины с еще сохранной кожей. Когда еще довольно молодые дамы по утрам видят в зеркале уже усталое лицо. Это последствия того, что работает притяжение земли», — объясняет эксперт.

3D-омоложение проводится инъекционным методом. Препарат, который вводится является стимулятором выработки собственного коллагена.

Косметологи раскрыли секрет молодости звезд шоу-бизнеса

«Препарат вводится в определенные точки прикрепления связок и соответственно за несколько минут мы меняем человеку лицо. А в течение двух-трех недель результат еще улучшается», — отмечает врач-косметолог.

По словам специалиста, появление этого препарата стало настоящим прорывов в мире косметологии.

Еще одним секретом красоты поделилась Татьяна Егорова и этим секретом стал smas-лифтинг. Как отметила косметолог, максимальный эффект от процедуры достигается спустя три месяца.

«Здесь проводится работа с качеством кожи, глубокими жировыми пакетами, мышцами и связками. Это единственная процедура, которая не требует особой реабилитации после проведения. Но моментального омоложения она не обеспечит», — говорит эксперт.

Как отметила врач-дерматолог, обычно процедуры, к которым прибегают все медийные личности, требуют серьезной реабилитации после их проведения. Это и лазерное омоложение, и шлифовки, и порой даже smas-лифтинг.

Косметологи раскрыли секрет молодости звезд шоу-бизнеса

«Это делают все раз в год. Но к большинству процедур нужно готовиться. Даже, если процедура проводится на низких параметрах, это требует, как минимум 10 дней реабилитации», — отмечает специалист.

Омоложение на пять и более лет, по словам Татьяны Егоровой, могут обеспечить, так называемые «нити».

«Эта процедура способна значительно подтянуть овал лица. Но здесь также идет довольно длительное восстановление из-за отека лица», — отмечает врач.

Кроме того, не стоит списывать со счетов работу профессиональных гримеров. Прибегнув к их услугам, что и делают чаще всего звезды, можно скорректировать внешность и «списать» с лица порядка пяти и даже семи лет, но по средствам косметологии это довольно сложно.

«Если мы говорим о цифре 10 лет, то это только мастерство гримера. Или серьезные процедуры с реабилитацией, к сожалению, чудес не бывает», — говорит врач-дерматолог.

Что уж говорить об обычных уходовых процедурах: масках и кремах.

Косметологи раскрыли секрет молодости звезд шоу-бизнеса

По словам, эксперта, они увлажняют верхний слой кожи, разглаживают сетку мелких морщин. Это можно сделать, чтобы косметика ровно ложилась, не забивались поры. Но это не уберет глубокие морщины, круги под глазами и другие несовершенства кожи. С этим могут бороться лишь филеры, шлифовки, нитки, лифтинги.

«Все все делают невозможно выглядеть хорошо естественным образом. Вот уж простите. Если это не какая-то выдающаяся генетика, такие единичные случаи также встречаются. Но это единицы», — подытожила эксперт в области косметологии.     

Знаменитости не любят говорить о том, к каким именно процедурам они прибегают, чтобы оставаться в прекрасной форме. Однако, результат, как говорится, «на лицо».

Знаменитая сваха Роза Сябитова в свои 58 лет выглядит на 45, не больше, телеведущая Лера Кудрявцева может в свои 49 лет похвастать прекрасным овалом лица, певица Валерия не устает повторять, что не прибегает к «экстремальной косметологии» в свои 52. И многие другие их коллеги по цеху выглядят также блестяще. А недавно и балерина Анастасия Волочкова удивила всех, внезапно помолодев на своем юбилее.

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров