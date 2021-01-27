Политолог Шаповалов объявил систему власти в Польше недемократичной

Система власти, выстроенная в польском государстве, далека от демократических идеалов западного общества. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.
Ранее стало известно, что Европейский Союз дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права в системе государственной власти. Предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили. Все началось с того, что в апреле 2020 года Европейская комиссия выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая принимает решения по профессиональной деятельности судей, способна лишать их иммунитета и пенсии, однако сама при этом не является независимым судебным органом, завися от исполнительной власти.
«Сейчас мы наблюдаем очередную фазу обострения отношений между Евросоюзом и Польшей, — заметил Шаповалов. — Ведь не секрет, что уже достаточно давно, год за годом, у Брюсселя накапливаются претензии к Варшаве: ее обвиняют в нарушении прав человека, ограничении свободы слова, а теперь — еще и в нарушении независимости судей».
Политолог подчеркнул, что данные обвинения вполне обоснованы, и польское государство нельзя назвать в полной мере соответствующим представлениям о развитой демократии, которые существуют в современном мире.
«При этом наблюдается поразительная ситуация, при которой Польша, которую держат в Евросоюзе за аутсайдера в плане соблюдения прав человека, почему-то берет на себя функцию главного учителя стран Восточной Европы в этом вопросе, — удивлен эксперт. — Чего только стоят публичные высказывания Варшавы в адрес Минска! Они выглядят максимально нелепо. Пускай сперва в своем доме порядок наведут, а уже потом пеняют на оконную пыль у соседей».
Собеседник ФАН убежден, что Польша не только не успеет выполнить за месяц все предписания ЕС, но даже не станет пытаться этого сделать.
«Проблема же не в том, что как-то случайно в польской системе власти возникли те или иные недочеты, — заметил Шаповалов. — А в том, что политики этой страны осознанно создали такой дисбаланс в системе сдержек и противовесов, чтобы подчинить себе суды. И отказываться от своих привилегий они не намерены».