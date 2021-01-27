Международный уголовный суд начинает слушания по делу командира боевиков из ЦАР

Банги, 27 января. Один из главарей вооруженной группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Махамат Саид Абдель Кани предстанет перед Международным уголовным судом (МУС). Первое слушание по его делу состоится 28 января в Нидерландах.

Махамат Кани обвиняется в преступлениях против человечности, совершенных в 2013–2014 годах в ЦАР. Он лично участвовал либо отдавал приказы о похищении, пытках, жестоком обращении и незаконном лишении свободы граждан республики. В рамках первого заседания суд установит личность подозреваемого и, в соответствии с положениями Римского статута, доведет до сведения Кани предъявленные ему обвинения на том языке, который он понимает.

Ордер на арест члена FPRC выдан в январе 2019 года. Международный уголовный суд 24 января текущего года опубликовал пресс-релиз, согласно которому Махамат Кани был задержан в городе Бриа в центральной части ЦАР. Премьер-министр страны Фирмен Нгребада приветствовал передачу преступника под суд и отметил, что правительство республики сделает все, чтобы обеспечить торжество правосудия.

Накануне всеобщих выборов в ЦАР прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что всякий, кто совершает преступления, указанные в Римском статуте, приказывает, подстрекает, поощряет или способствует им любым способом, подлежит судебному преследованию. Арест и слушания по делу Махамата Кани подтверждают, что власти ЦАР и Международный уголовный суд намерены придерживаться этой позиции: рано или поздно все виновные в страданиях центральноафриканского народа будут найдены и получат справедливое наказание.