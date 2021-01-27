Илья Яббаров и Настя Голд приобрели жилье в столице

Москва, 27 января. Бывшие участники самого долгого в истории телепроекта «Дом-2», Илья Яббаров и Анастасия Голд стали владельцами квартиры в Москве. Недвижимость была приобретена супругами в ипотеку. Восторга Илья и Настя скрыть не могут. Подробнее в материале Teleprogramma.pro.

«Все думали, что я сопьюсь, а я не пью! Мы купили квартиру в семью и получили ключи. Теперь мы москвичи. Ура!» — заявил Илья Яббаров в видеоролике, которое выложил в Instagram.

Новая квартира Яббарова и Голд расположена в новостройке. Пара уже продемонстрировала фотографии из нового жилья. Невооруженным глазом видно, что их счастью нет предела.

«Мы это сделали! — заявила Настя Голд на видео. — Муж рад! Мы обладатели пятидесяти квадратных метров».

Но дел у супругов еще прибавилось. Им теперь придется сделать в квартире ремонт, а затем, с размахом отметить новоселье. Параллельно молодая пара занимается строительством дома под Саратовом — на родине Ильи Яббарова. Место для строительства супруги выбрали живописное — с видом на Волгу.

Ранее экс-супруга запретила Илье Яббарову видеться с сыном, пока он не купит квартиру.