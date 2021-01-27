В СПЧ назвали негативные последствия закона «О глобальной безопасности» во Франции

Председатель Комитета за гражданские права, член СПЧ Андрей Бабушкин предупредил о негативных последствиях закона «О глобальной безопасности» во Франции, который стал причиной массовых протестов.

В ноябре 2020 года во Франции очередным поводом для протестов стал скандальный закон «О глобальной безопасности». Законопроект касается широкого круга вопросов, связанных с деятельностью силовых структур.

Самые жаркие дискуссии и, как следствие, акции протеста были вызваны 24-й статьей законопроекта. В ней говорится о наказании за публикацию фотографий, видеозаписей или иных данных, которые позволяют идентифицировать сотрудников полиции или жандармерии. За распространение этих материалов с целью физического или психического воздействия на правоохранителей может грозить год тюрьмы или крупный штраф.

«Этот закон имеет провоцирующий характер, потому что он толкает людей на более агрессивное поведение в отношение полиции. Но мы прекрасно понимаем, что многие нарушения, допущенные полицией, были выявлены только благодаря видеофиксации. Точно также многие необоснованные обвинения в отношении полиции спали, только потому что присутствовало видеодоказательство», — рассказал Андрей Бабушкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Член СПЧ считает, что видеофиксация является неотъемлемой частью взаимоотношений граждан и полиции в XXI веке.

«Я считаю, что должен быть разработан стандарт, когда полицейский и гражданин обмениваются видео и выявляют правду, воздерживаясь от нарушений», — объяснил эксперт.

Бабушкин подчеркнул, что законопроект «О глобальной безопасности» крайне опасен. Член СПЧ заявил, что Россия и многие другие страны должны выдвинуть протест в случае его принятия.

По мнению верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, «Статья 24 должна быть пересмотрена и отозвана».

Ранее ФАН сообщал, что многие положения законопроекта «О глобальной безопасности» получили одобрение профсоюзов и ассоциаций сотрудников полиции. Эту инициативу поддержало правительство Франции. Кабинет министров настоял на ускоренном порядке рассмотрения нововведений в парламенте.

Против закона выступил целый ряд правозащитных организаций, в том числе «Репортеры без границ», Amnesty International и Human Rights League. Омбудсмен Франции Клэр Эдон заявила о серьезной опасности нарушения фундаментальных прав человека и гражданина в случае принятия этой инициативы.