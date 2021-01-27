Прием заявок от кандидатов в органы власти Ливии перенесен на 5 февраля

Триполи, 27 января. Дата начала приема заявок кандидатов на замещение суверенных должностей в органы исполнительной власти Ливии перенесена, сообщает информационное агентство Arabi 21, ссылаясь на одного из участников Форума политического диалога по урегулированию кризиса в североафриканском государстве.

«В ближайшие дни комитет будет занят подготовкой к встрече в Женеве», — объяснил причину такого решения источник СМИ.

Прием заявок начнется не ранее 5 февраля 2021 года, так как в этот день завершатся межливийские переговоры в Швейцарии. Изначально эта процедура должна была стартовать 26 января, в соответствии с решением профильного комитета форума, а закончиться 2 февраля.

Кроме того, делегаты приняли ряд правок в процесс распределения должностей. Так, западный регион (Триполитания) уступил пост главы Счетной палаты Феццану в обмен на место председателя Комиссии по борьбе с коррупцией.

Сотрудникам издания Arabi 21 пока не удалось получить комментарий кого-то из участников Форума политического диалога по Ливии, чтобы подтвердить информацию, полученную от источника.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жителей востока и юго-запада североафриканского государства лишили права повлиять на результаты референдума о принятии новой Конституции.