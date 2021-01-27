Дмитрий Пучков: Пропаганда находится в руках врагов нашей Родины

На сегодняшний день сфера пропаганды в нашей стране находится в руках врагов нашего государства. Таким мнением в беседе с ФАН поделился писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседник прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин призвал Госдуму запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

«На мой взгляд, этой меры недостаточно. Это говорит о том, что в стране отсутствует своя государственная пропаганда. Эта сфера находится в руках каких-то, мягко говоря, странных персонажей, а если конкретнее, то это совершенно очевидные враги нашей Родины. Повторюсь, пропаганда должна быть в руках государства. Гражданин Сванидзе останется на телевидении или нет?» — сказал блогер.

Дмитрий Пучков сообщил на что, по его мнению, направлены попытки дискредитации вклада Советского Союза в дело победы над фашизмом.

«Цель известная и очень примитивная — приравнять коммунизм к нацизму. Напомню, нацизм признан мировым сообществом преступным режимом. Все эти крики о том, что [Иосиф] Сталин — преступник, призваны обосновать насаждаемую идею: результаты Великой Отечественной войны достигнуты нашей страной преступным путем. Следовательно, необходимо аннулировать нашу победу. За этим последует пересмотр территориальной целостности Российской Федерации, с помощью наших западных друзей. Подобных вещей допускать нельзя», — пояснил публицист.

В завершение он рассказал, почему, на его взгляд, предложенной меры о запрете отождествления может быть недостаточно.

«Это реакция. Вот едет автобус, а мы за ним гонимся. Так нельзя. Надо самому быть автобусом, чтобы за тобой бежали», — резюмировал писатель.

Ранее Дмитрий Пучков рассказал Федеральному агентству новостей о том, как Джо Байден победил по заветам Владимира Ленина на президентских выборах в США.