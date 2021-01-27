Раскрыто содержание последнего голосового сообщения Юлии Началовой

Москва, 27 января. Стало известно, о чем говорила покойная певица Юлия Началова в последнем голосовом сообщении. Запись она отправила своем администратору Владимиру Белову.

Он получил голосовое сообщение от исполнительницы после того, как она попала в больницу. Началова отправила послание администратору за пять дней до смерти.

«Сейчас опять повезут, через пару часов на еще одну операцию. Гастроскопию язвы. Я кровь теряю, видимо, на фоне огромных капельниц», — сказала певица на записи.

После этого Белов писал Началовой SMS-сообщения, но она на них так и не ответила, рассказали в программе «Док-Ток». По словам матери покойной певицы, в последние дни жизни знаменитость все время лежала в маске и даже не могла самостоятельно попить. В какой-то момент Началовой стало трудно дышать, после чего ее ввели в искусственную кому.

Юлия Началова страдала от подагры, красной волчанки и диабета. Певица скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности. Исполнительница до последнего скрывала информацию о своем состоянии от поклонников.