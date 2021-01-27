Педагоги в российских школах при вузах сегодня оказались лишены доплат в сумме 5 тыс. рублей за классное руководство. Для решения этой проблемы группа депутатов Госдумы направила письмо министру просвещения Сергею Кравцову. Парламентарии предложили установить компенсационные выплаты учителям и за работу на «удаленке».

Корреспонденты ФАН выяснили, как законодатели планируют исправить существующий пробел и как к этому относятся сами преподаватели.

Не попали в список

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря призвал пересмотреть вопрос о заработной плате школьных преподавателей. Очень существенной стала поддержка педагогов в части денежного вознаграждения за классное руководство. Вместе с тем действие специального постановления правительства не распространяется на вузы, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования.

Так, например, об этой проблеме сообщали в Астраханской и Ростовской области, Татарстане. О необходимости проработать этот вопрос заявляли и в департаменте просвещения высшего образования и науки правительства. Соответствующее письмо в январе было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой (документ есть в распоряжении ФАН).

Заняться этой проблемой решили и в Госдуме. По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, учителя, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, и преподающие в таких школах, не получают доплаты за классное руководство. Она объяснила ФАН, что педагоги не получили дополнительные 5 тыс. рублей, потому что не попадают в список организаций, указанных в документе.

«В ряде субъектов снизился уровень зарплаты педагогов, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, учреждений дополнительного профессионального образования, — сказала депутат. — Проблему можно решить путем установления для них и для руководителей структурных подразделений показателей формирования постоянной части зарплаты, более высокой, чем для иных педагогов».

Депутаты предложили установить показатели формирования постоянной части заработной платы для данной категории работников. Сейчас, по словам Тутовой, в Госдуме ждут ответа от министерства, чтобы узнать о его позиции и понять, потребует ли это законодательных изменений.

Кроме того, в письме к Кравцову парламентарии также предложили ввести компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, Интернета, обслуживание компьютерной техники по аналогии с компенсации расходов педагогов на оплату учебной литературы.

«Работа педагогов дистанционном и смешанном режиме может отличаться по сложности интенсивности от офлайн уроков, — заметила собеседница ФАН. — И это можно учитывать при оплате труда педагога. Также важно, чтобы работа в рамках сетевого взаимодействия организовалась в пределах установленной системы оплаты труда для педагога, независимо от принадлежности детей контингенту конкретной организации».

Она также сообщила, что в весеннюю сессию комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть два законопроекта, предусматривающих повышение зарплат педагогам. Инициативы как раз исходят из того, о чем говорил президент: заработную плату педагогам необходимо повышать, чтобы нивелировать кадровый кризис в образовании.

Выплаты должны получить все

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заметил, что при принятии бюджета на 2021 год и 2022–2023 годы депутаты обращали внимание на статью дополнительных выплат за классное руководство. Минфин, по его словам, такие деньги предусмотрел в своем федеральном бюджете, равно как и предусмотрели их на стадии дотационных трансфертов, которые переводятся в регионы в связи с дефицитом бюджета.

«Где-то могли не учесть такие эксклюзивные случаи, могли что-то не предусмотреть. Но все равно при этом педагоги, учителя, классные руководители такого рода нетрадиционных заведений, дающих среднее и общее образование, должны получать выплаты, это очевидно», — согласился законодатель.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл, директор школы №29 Йошкар-Олы Александр Кузнецов заявил ФАН, что поддерживает предложение депутатов. Он убежден, что денежные вознаграждения за классное руководство — хорошее подспорье для преподавателей.

«Доплаты за классное руководство — это хорошее подспорье для учителя, выполняющего функции классного руководителя. Было бы правильно, если эти выплаты будут распространяться на всех, кто осуществляет подобные функции как в сузе, так и вузе», — сказал он.

Каждый классный руководитель должен получить выплаты, также убежден член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов. Собеседник ФАН рассказал, что в субъектах существуют еще и меры региональной поддержки института классных руководителей. Так, например, в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2020 года классные руководители получают надбавку в 10 тыс. рублей — по 5 тыс. от города и от федерального центра.

«Удивительная, конечно, ситуация, что люди, работающие с детьми одного и того же возраста, защищены мерами социальной поддержки, а другие вдруг почему-то эти меры поддержки не получают, — сказал он. — Я убежден, что человек, который несет на себе нагрузку воспитательной деятельности, связанной с работой классного руководителя, должен получать в полном объеме те ресурсы, которыми обеспечены классные руководители благодаря позиции президента Российской Федерации».

Компенсации за «дистанционку» сложно рассчитать

По компенсации за дистанционное преподавание мнение опрошенных ФАН экспертов разделилось. Так, Геннадий Онищенко отметил, что если учитель работает на оборудовании школы, то все оплачивает учебное заведение. По его словам, никто не запрещает учителю приходить на свое рабочее место в школу. Другое дело, что там нет учеников, заметил депутат.

«Я думаю, что надо все аспекты учесть, — сказал он. — Если мы исходим из того, что для учителя дистанционное образование заключается лишь в том, что он сидит в классе перед специально выданным ему оборудованием, за которое платит школа, это один вариант. Но если он находится дома, то это другой вариант, но, наверное, не совсем правильный».

Онищенко рассказал, что он посещает школы, где детей нет, а учителя все на месте. Он объяснил, что педагоги не только проводят уроки, но и, например, заседают на учительском совете.

«Я не увижу по отношению к обычной нагрузке педагога каких-то особых отличий, когда он в дистанционном режиме сидит перед компьютером и разговаривает с детьми по онлайн-связи. Здесь я пока не увидел необходимости доплаты за дистанционное преподавание», — сказал парламентарий.

По мнению председателя Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмилы Левиной, этот вопрос требует глубокой проработки. У всех свои запросы и диапазон пристрастий, заметила она.

«Одному учителю достаточно планшета, купленного с рук, а другому нужна более современная модель. Все зависит от того, как будут вестись расчеты, — сказала Левина. — Предмет тоже имеет значение — какие будут доплаты для учителей физкультуры? А, например, если литератор или историк захотят показать фильм ученикам, то у них уже другие запросы. Конечно, это вопрос стоит в любой образовательной организации, но пока непонятно, как правильно вести расчет».

Александр Кузнецов считает, что если педагог, работая из дома, использовал свою технику и связь, то такая компенсация будет верным решением. Но если учитель работал в учреждении, то подобная выплата не должна быть предусмотрена. Он сообщил, что проблем с выплатой за классное руководство в его регионе не наблюдается.

Константин Тхостов, в свою очередь, рассказал, что правительство Санкт-Петербурга обеспечило широкоформатным скоростным Интернетом не только образовательные организации, но и каждое рабочее место учителя. При этом многие регионы, к сожалению, еще до сих пор не решили поставленные президентом задачи подключения к качественному интернету образовательных организаций.

«Необходимо обратить внимание на те затраты, которые лежат на учителе, для того, чтобы его домашнее рабочее место соответствовало требования XXI века, — отметил Тхостов. — У преподавателя должна быть возможность онлайн взаимодействия с участниками и их родителями, чтобы все права участников образовательного процесса в современной школе были соблюдены».

Отметим, что ранее Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры РФ рассмотреть введение уроков об отечественном кинематографе в школах. Как рассказала ФАН Лариса Тутова, отечественное кино станет большим подспорьем для учителей-предметников в российских школах.