У Латвии осталась надежда только на российский транзит

Москва, 27 января. 2020 год для многих стал тяжелым испытанием. Прибалтике повода для оптимизма подведенные итоги коронавирусных 12 месяцев тоже не прибавили. По данным Министерства сообщения Латвии, в прошлом году грузооборот упал до рекордной отметки. Местные порты еле-еле приняли 45 миллионов тонн грузов.

Больше всего пострадала категория насыпных грузов. За минувший год латвийские порты приняли всего 21,2 миллиона тонн угля, зерна, щепы и других сыпучих продуктов. Такой показатель отличается на 40% от 2019 года. Наливные грузы также переживают схожую тенденцию. Здесь отрицательная динамика составила около 20%. Таким образом перевалка генеральных грузов уменьшилась на 6,4% и составила 12,03 миллиона тонн.

Главной причиной такого «провисания» является отказ Москвы от транзита своих грузов через Прибалтику. Россия для этих целей теперь использует только свои порты, расположенные преимущественно в Ленинградской области. Страны Балтии также пострадали и от пандемии коронавируса. Опустившийся уровень международной торговли и глобальное потепление сильно «уронили» спрос на энергоресурсы в Западной Европе.

Несмотря на это, Рига все же надеется на лучшее. Они уверены, что Россия не отвернется от Прибалтики в данном вопросе.

Подобную стратегию предлагал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, который неоднократно подчеркивал, что российский транзит вернется в Прибалтику и Москва начнет снова использовать местные порты для отправки угля на Запад.