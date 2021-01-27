Глава Дагестана без страниц в соцсетях стал одним из самых упоминаемых губернаторов

Махачкала, 27 января. Врио главы Дагестана Сергей Меликов вторую неделю подряд входит в тройку самых упоминаемых губернаторов российских регионов в Telegram. Опрощенный ФАН эксперт указывает, что при этом руководитель северокавказской республики даже не имеет собственных страниц в социальных сетях.

Рейтинг составляется еженедельно исследовательским фондом «Петербургская политика» и экспертной сетью «Давыдов.Индекс» на основе данных систем мониторинга СМИ «Медиалогия» и «Соцмедиа». В нем учитывается количество упоминаний того или иного губернатора в Telegram-каналах за неделю.

Сергей Меликов поднялся в рейтинге с 12 места на третье в середине января и удерживается там до сих пор. Глава Дагестана уступает лишь мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В период с 20 по 26 января Меликов был упомянут в Telegram 1613 раз, неделей ранее – 1130 раз.

В беседе с корреспондентом ФАН дагестанский общественный деятель Шамиль Магомедов отметил, что результаты Меликова последней недели объясняются его участием в торжествах, посвященных 100-летию Дагестанской автономной советской социалистической республики (ДАССР). Мероприятия посетили члены руководящего состава окружного полпредства и администрации президента России.

«Празднование прошло 20 января, когда в Дагестан приехали полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка, заместитель руководителя президентской администрации Магомедсалам Магомедов. Кроме того, поздравления в адрес Меликова направили сам президент Владимир Путин, вице-премьер Юрий Трутнев и другие лица», – сказал эксперт.

Глава Дагестана проявляет активность на политическом поле республики, считает собеседник ФАН. Все еще продолжаются перестановки в региональном правительстве.

Магомедов обратил внимание на отсутствие у Меликова собственных страниц в соцсетях, а также на то, что он две недели подряд обходит в рейтинге главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Кадыров традиционно бывает очень активен в Сети. Он часто выступает с инициативами, которые, как правило, живо обсуждаются на различных площадках. Меликову удалось обойти в плане упоминаемости чеченского главу, что получается не у всех и не всегда. При этом у руководителя Дагестана нет личных аккаунтов ни в Telegram, ни в других соцсетях, о чем он сам говорил. Конечно, это не означает отсутствие информационного сопровождения – его пресс-служба создала несколько страниц и работает в них», – подчеркнул общественник.

На одной из встреч с представителями дагестанских СМИ Меликов заявил, что не ведет никаких блогов в Интернете и не имеет личных страниц в социальных сетях. Все аккаунты с его именем он призвал считать фейковыми.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана провел заседание республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19. На нем он поручил активизировать работу по вакцинации населения региона.