Попавшему под поезд в Петербурге 11-летнему мальчику понадобится пересадка кожи

Санкт-Петербург, 27 января. Врачи педиатрической академии продолжают оказывать помощь 11-летнему мальчику, которому оторвало обе ноги товарным поездом. Как стало известно, ему понадобится пересадка кожи, передает корреспондент ФАН.

«В ближайшее время нам понадобится пересадка кожи. Мы уже обсуждали это с нашими врачами», — рассказала ФАН мама пострадавшего подростка.

Ранее сообщалось, что по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры была организована проверка по факту несчастного случая на железнодорожных путях в Петербурге. Инцидент произошел на железнодорожной станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, машинист поезда заметил на железнодорожных путях мальчика без ноги и сразу вызвал скорую помощь. Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода — на третьем главном пути. Мальчика госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности», — сообщили в прокуратуре.

Ранее мать пострадавшего подростка сообщила, что состояние сына стабилизировалось.