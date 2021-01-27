Андрей Мерзликин рассказал о премьере спектакля «Поэт России»

Москва, 27 января. В Московской консерватории прошла генеральная репетиция музыкально-литературного спектакля «Поэт России», посвященного памяти выдающегося композитора прошлого века Валерия Гаврилина. Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, участвующий в постановке, рассказал ФАН о предстоящей премьере.

«Сейчас начинается прогон, вы застали меня буквально перед выходом на сцену, — признался Мерзликин. — Это будет необычный музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти Валерия Гаврилина. Со сцены прозвучит музыка, написанная этим выдающимся композитором, а я буду читать стихи его земляков — Николая Клюева и Николая Рубцова».

По словам Андрея Мерзликина, имя Валерия Гаврилина не так хорошо известно. Поэтому артист вместе с пианисткой Ольгой Домниной и скрипачкой Еленой Ревич решили напомнить о советском композиторе, посвятив ему музыкально-поэтический вечер.

Со сцены прозвучат произведения Валерия Гаврилина, а также его близкого друга — Георгия Свиридова.

Валерий Гаврилин родился в Вологде 17 августа 1939 года. Одним из наиболее знаменитых произведений Гаврилина является балет «Анюта», с успехом шедший на сцене Большого театра.