Соловейчик заявил о стойкости идей Ленина перед украинской декоммунизацией

Идеи коммунизма нельзя отменить росчерком пера под бандеровским декретом. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее руководитель украинской общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков заявил, что в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области снесен последний в стране памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории. Акт вандализма совершен в рамках принятого в мае 2015 года закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающего пропаганду советской символики. Данным правовым актом, в частности, предполагается переименование городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР.

«Формально этот позорный закон правительством Украины выполнен, — заметил Соловейчик. — Однако мы все прекрасно понимаем, что с силой идей и мысли можно воевать только в том случае, если ты противопоставишь им равную по силе и такую же привлекательную идею, как те, которые излагал Владимир Ленин. Понятное дело, что у нынешних киевских правителей с их фольклорными представлениями о своей стране и об окружающей мире, с местечковыми подходами к решению глобальных и государственных проблем, а также с их селянской ограниченностью такой привлекательной идеи нет, да и быть не может».

Представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга подчеркнул, что именно поэтому, не имея возможности бороться на философском поле с идеалами, которые продвигал в своих трудах Владимир Ленин, украинские власти перешли к практике административных запретов, гонений и преследований.

«Это говорит, прежде всего, об их моральной слабости, — заявил эксперт. — Так что говорить о том, что декоммунизация на Украине закончена, просто смешно. До тех пор, пока в обществе будет существовать социальное неравенство и эксплуатация человека, идеи Ленина все так же будут оставаться привлекательными, как бы преступная бандеровская власть ни пыталась сажать и убивать их последователей».

Собеседник ФАН убежден, что эта истина известна даже нынешним киевским правителям, которые в страхе перед тем, что люди прозреют и снимут со своих глаз нацистские шоры, используют репрессивные государственные механизмы.