Банги, 27 января. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел серию совещаний, посвященных безопасности торговых маршрутов в республике, а также положению военнослужащих, полиции и жандармерии.

Центральной темой расширенного заседания, на котором присутствовали представители силовых ведомств, а также многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций в ЦАР (МИНУСКА), стала проблема обеспечения движения грузов по трассе Банги – Белоко.

Дорога, соединяющая столицу государства с расположенным в Камеруне морским портом Дуала является важной транспортной артерией для страны. По ней поставляют товары первой необходимости и продуктов питания для граждан республики, а в обратную сторону следуют грузовики с древесиной — основным экспортным продуктом ЦАР.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), связанные с экс-президентом Франсуа Бозизе, пытаются нарушить движение на различных участках трассы. В связи с этим Нгребада объявил об усилении мер безопасности в городе Бангасу, в районе которого ранее были замечены радикалы. Также планируется изменить схему постов армии ЦАР (FACA) и организовать совместное патрулирование дороги с силами МИНУСКА. Нгребада заявил, что необходимо нейтрализовать вооруженные формирования, чтобы стабилизировать обстановку в городе и его окрестностях.

Пользуясь случаем, премьер-министр выразил благодарность России и Руанде за помощь в борьбе за безопасность в стране. Благодаря усилиям инструкторов из РФ удалось реорганизовать вооруженные силы республики и повысить их боеспособность. При этом россияне в столкновениях с боевиками не участвуют, хотя сопровождают подопечных в самых опасных условиях и помогают им тактическими советами.

Руандийские военные, прибывшие по официальному приглашению местных властей, наоборот занимаются поддержкой правительственных сил в борьбе с бандформированиями, но в обучении солдат FACA не участвуют.

Помимо расширенного совета глава правительства провел отдельное совещание с главой Минобороны Мари-Ноэль Кояра и министром внутренней безопасности Анри Ване Лингисара касательно положения военнослужащих, полиции и жандармерии.

Вопросы безопасности приобрели особое значение для ЦАР в связи с непрекращающимися нападениями боевиков CPC. Для поддержки спецоперации против незаконных вооруженных формирований президент республики Фостен-Арканж Туадера с 22 января ввел в стране режим чрезвычайного положения.