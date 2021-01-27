Сценарист фильма «Зоя» назвал Космодемьянскую русской Жанной д’Арк

Создатели фильма «Зоя» в беседе с ФАН рассказали о новой военной киноленте, посвященной подвигу Зои Космодемьянской. Российская премьера фильма о юной героине Великой Отечественной войны состоится 28 января.

Кинолента «Зоя» была создана при поддержке Министерства культуры России. В производстве фильма приняли участие Российское военное историческое общество (РВИО), киностудия имени Горького и кинокомпания «Триикс Медиа». Режиссеры картины — Леонид Пляскин и Максим Бриус. Главную роль в фильме исполнила начинающая актриса Анастасия Мишина. Также в фильме задействованы Никита Кологривый («Балканский рубеж»), Евгений Романцов («Перевал Дятлова»), Анна Уколова («Цыпленок жареный») и другие.

Автор сценария «Зои» Андрей Назаров рассказал, что история проекта началась с открытого конкурса синопсисов, было получено около 60 работ.

«Это были, в общем, любительские работы: младшему участнику было 7 лет, а старшему — за 80, — сообщил сценарист. — На основе этого конкурса были отобраны наиболее перспективные, как нам показалось, проекты. Мы получили первые сценарии, долго работали с ними, в том числе и с Егором Кончаловским, отрабатывая концепцию фильма».

Впоследствии создатели проекта из РВИО поняли, что более эффективная работа над проектом в силу специфики общества получится при сотрудничестве не с режиссером, а со студией. Так как первый фильм о Зое Космодемьянской, выпущенный в 1944 году, был снят на студии Горького (тогда эта организация называлась Союздетфильм), то именно туда члены РВИО и обратились со своим сценарием.

У Андрея Назарова уже был успешный опыт сценарной работы. В частности, он участвовал в написании сценария к фильму «Собибор». Поэтому его и выбрали в качестве автора сценария «Зои».

«Мне дали задание на 10 дней, и я уехал к себе, в любимое место на земле — Ферапонтово, — поделился воспоминаниями Назаров. — Снял там домик, и за 10 дней все наработки, которые были сделаны до этого, включая наши бесконечные разговоры с Егором Кончаловским, легли в основу этого сценария. Мне самому в результате понравилось, хотя изначально из-за важности, сложности и мучительности темы я твердо решил, что сценарий писать не буду. Но убедили, и в результате мне понравилось».

Съемки картины начал режиссер Леонид Пляскин, а впоследствии к проекту присоединился Максим Бриус. Последний рассказал ФАН, как проходила работа над фильмом.

«Я подключился уже к досъемкам этого фильма, — отметил Бриус. — У нас получилось условно 50 на 50 с Леонидом, поэтому у меня задача была в некоторой степени иная, чем у него. Разумеется, перед съемками я почитал литературу, посмотрел исторические источники. Мы снимали эпизоды про отряд диверсантов, который готовил наших ребят, и всю историю довоенную».

По мнению режиссера фильма, история бесстрашной Зои Космодемьянской получилась достаточно документальной.

«Конечно, может быть, не все правда, но в целом мы старались следовать классическому восприятию Зои Космодемьянской, принятым нашим народом», — заключил кинематографист.

Андрей Назаров подчеркнул, что стремился сделать свой сценарий максимально приближенным к исторической правде.

«В этом сценарии была правда войны — как самого жестокого, самого неприемлемого действа из всех, которые разворачиваются на сцене театра под названием Земля», — признался автор сценария.

По словам Андрея Назарова, он также хотел без каких-либо прикрас показать всю жестокость нацистских солдат.

«Оккупанты — это звери, они могут быть обаятельными красавчиками, как мой любимый актер Вольфганг Черни, играющий фашиста и главного злодея, — отметил сценарист «Зои». — Но в их деяниях такой нацистский мрак открывается, мрак буквально адского значения, они раскрывают свою подлую сущность довольно страшно».

Создатели фильма высоко оценили работу актрисы Анастасии Мишиной, для которой роль в «Зое» стала творческим дебютом.

«К счастью, Мишина — это абсолютное, стопроцентное попадание в роль, — заявил Назаров. — Даже удивительно, как эта юная девушка, для которой эта роль первая, смогла все это и пережить, вынести и пронести через себя. Я уверен, что с этой роли начинается звездный путь Анастасии Мишиной».

Несмотря на то, что Максим Бриус не принимал участия в выборе актрисы на главную роль, он доволен ее участием в проекте.

«Я Настю Мишину получил уже как Зою Космодемьянскую, мы с Настей познакомились в процессе работы, — сообщил режиссер. — Пообщались, подружились и, взявшись за руки, как говорится, досняли, доделали эту картину».

Андрей Назаров подчеркнул значение образа Зои в национальной памяти России.

«Такие герои, как Зоя, лежат в самой основе нашего национального самосознания, — обратил внимание автор сценария. — Национальная героиня — это такой человек, как Жанна д’Арк для французов. В России не так много героев, которые сплачивают всю нацию. Зоя — одна из них. Может быть, потому что эта девушка отдала юную жизнь за нас с вами».

Зоя Космодемьянская (1923–1941) стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В конце октября 1941 года, узнав, что в Москве начался отбор комсомольцев для выполнения заданий в тылу врага, Зоя вместе с другими комсомольцами прошла собеседование и была зачислена рядовой в состав разведывательно-диверсионной части. Там Космодемьянскую вместе с другими добровольцами обучили навыкам разведывательной и диверсионной работы. После непродолжительного обучения Зоя и другие бойцы получили первое задание, их перебросили в район Волоколамска. 4 ноября группа успешно заминировала дороги в тылу противника и вернулась в расположение части.

В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня при повторной попытке совершить поджоги ее схватили. Несмотря на жестокие пытки и издевательства, Зоя не выдала никого из своих товарищей, не сказала номер части и не сообщила никаких других сведений. Она не назвала даже своего имени, сказав на допросе, что ее зовут Таней. В полдень 29 ноября 1941 года она была казнена фашистами.

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