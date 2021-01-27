Бизнесмена Александра Сабадаша могут госпитализировать в больницу Гааза ФСИН

Санкт-Петербург, 27 января. Из-за нестабильного состояния здоровья и перенесенной полосной операции бизнесмена Александра Сабадаша могут под конвоем доставить в областную больницу имени Ф.П. Гааза УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

В случае размещения в больнице имени Гааза бизнесмен будет содержаться в палате в охраняемом помещении учреждения.

Напомним, 25 января Сабадаш был госпитализирован из здания городского суда, в больнице врачи провели ему операцию. По словам адвоката Татьяны Журавлевой, состояние здоровья подзащитного тяжелое.

Колпинский районный суд города заключил под стражу Сабадаша до 19 марта. Ходатайство следствия рассматривалось на выездном заседании в больнице, куда ранее был госпитализирован предприниматель. Адвокаты намерены обжаловать это решение.