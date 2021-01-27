Вера Брежнева предстала перед поклонниками без родинки

Москва, 27 января. Одна из самых эффектных экс-участниц группы «Виагра» Вера Брежнева всегда пыталась быть неповторимой и выделяться среди других. Теперь длинноногая блондинка строит сольную карьеру. Обаятельная девушка неоднократно признавалась одной из самых красивых на российской сцене. Сам Константин Меладзе не смог устоять от чар Брежневой, именно поэтому они счастливы в браке уже пять лет. Подробнее в материале Teleprogramma.pro.

Ее главной отличительной особенностью всегда была так называемая мушка — родинка у уголка губ. Помимо светлых волос, она придавала ей яркий образ и была неизменным атрибутом образа певицы. Если для образа певица носила парики и все же стиль немного менялся, то родинка была ее неизменным атрибутом. Каково же было удивление поклонников, когда они заметили, что «изюминка» неожиданно пропала. Артистка впервые предстала без родинки на съемках в Сочи. Опубликованные в соцсетях снимки изобилуют легким румянцем, глаза подведены стрелками, а вот родинки и след простыл.

Поклонники были расстроены тем, что родинки больше нет. Они решили, что Вера Брежнева избавилась от нее. Подобным образом поступила певица Нюша, но продолжает приклеивать на место, где была родинка, стразы.

Не исключено, что Брежнева просто использовала фильтр, который скрыл все неровности на ее лице.

Удивлять подписчиков Вере не впервой. Не так давно певица неожиданно захотела картофель в мундире, и ей прямо в гримерку принесли целую кастрюлю картошки.