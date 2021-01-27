Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом будет продлен в Томске

Томск, 27 января. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен продлить с 1 февраля режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Несмотря на положительную динамику распространения коронавирусной инфекции в регионе — число заболевших в сутки снизилось до 100 — власти не намерены ослаблять эпидемиологический контроль.

«Хочу подчеркнуть — расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность. В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Мы готовы к любому развитию событий», — сказал губернатор Томской области.

Также Сергей Жвачкин обратился к главам муниципалитетов, чтобы те контролировали соблюдение людьми рекомендаций Роспотребнадзора в общественных местах — в торговых центрах, общественном транспорте и в иных местах массового скопления людей.

По информации ФАН, вузы Томска планируют с 8 февраля продолжить обучение в очном формате. Так, студентам рекомендуют уже планировать сбор документов для заселения в общежитие — для этого потребуется справка об эпидемиологической обстановке из медучреждения по адресу пребывания, а также заключение от терапевта. Но точного решения о возвращении в привычный режим обучения пока не принято.

Сегодня же стало известно, что медико-санитарная часть «Строитель», больница №2 и отделение больницы №3 возвращаются в штатный режим работы — по профилю. Ранее они были перепрофилированы под лечение больных COVID-19.

Накануне ФАН сообщал, что в Томске скоро откроется новый коронавирусный госпиталь. Это связано с возможностью возникновения в регионе третьей волны пандемии, которая ожидается ближе к весне.