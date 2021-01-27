Игорь Коротченко: Фальсификация истории будет продолжаться

Подвиг жителей блокадного Ленинграда — это пример, на котором будут воспитываться будущие поколения граждан России. Об этом в беседе с ФАН рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В день 77-й годовщины со дня, когда советские войска сняли блокаду города на Неве, собеседник поделился своими мыслями о тех событиях.

«Блокада Ленинграда — это одно из наиболее трагических событий периода Великой Отечественной войны. В то же время это пример мужества ленинградцев, которые в этих тяжелейших условиях сохраняли человеческое достоинство, жили, работали на оборонных заводах, вносили вклад в нашу победу. Тот факт, что Ленинград выстоял, не сдался врагу, имеет эпохальное значение. Это наша история, которую мы не должны забывать. На этом примере будут воспитываться поколения граждан России. Это будет образцом самоотверженности в исполнении воинского долга», — сказал главный редактор журнала «Национальная оборона».

Кроме того, Игорь Коротченко обратил внимание на то, что, к сожалению, не во всем мире люди чтут память о героях, не жалевших себя ради победы над угрозой всему миру.

«Мы видим, что сегодня Вторая мировая война стала предметом исторических манипуляций, когда на один уровень пытаются поставить и Советский Союз, и фашистскую Германию, объявив одинаково виновными в той трагедии. Мы видим попытки пересмотреть итоги войны, грязную ложь, в том числе и по поводу блокады. Именно поэтому, для нас главное — помнить и передавать эту эстафету памяти», — подчеркнул эксперт.

В завершение он отметил ключевое значение для всей нашей страны бережного отношения к исторической правде.

«Фальсификация истории будет продолжаться, потому что это часть политического противоборства Запада против России. Ничего не сойдет на нет. Наоборот, с каждым годом мы видим рост масштаба лжи, измышлений. Изучать историческую память о войне, подвигах нашего народа — это одно из условий нашего исторического движения вперед», — резюмировал Игорь Коротченко.

Ранее Федеральное агентство новостей напомнило об основных событиях в период блокады Ленинграда.