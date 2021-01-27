Телеведущий Андрей Норкин оценил вероятность новых протестов в России

Москва, 27 января. Несогласованный митинг, прошедший в Москве 23 января, судя по всему, был не последним в «зимнем протестном сезоне». По некоторым данным, 31 числа противозаконная акция может повториться.

ФАН связался с известным журналистом и телеведущим Андреем Норкиным, который рассказал о своем видении произошедшего в столице и в стране.

«В принципе, это же не новая история. Я отметил увеличение географического охвата, а вот увеличения массовости, наверное, нет. Больше молодых стало, конечно, — это мне не понравилось».

Дал оценку Норкин и действиям Росгвардии, чьи сотрудники не поддались на многочисленные провокации.

«Я вижу положительные моменты в работе правоохранительных структур. Удалось почти везде избежать жестких столкновений, хотя провокаций было очень много. У меня есть такое ощущение, что участники акций, состоявшихся в прошлую субботу, получили не то, чего хотели. Может быть, опять же, из-за действий полиции. То есть никто там особо их не «метелил», хотя, похоже, расчет был именно на это».

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии протестов, телеведущий спрогнозировал их продолжение, но отметил, что абсолютно точно предсказать, как именно поведут себя организаторы и участники митингов, достаточно сложно.

«Посмотрим, что там будет у них 31-го числа. Думаю, если они действительно опять что-то там организуют — уже можно будет увидеть, как они будут действовать дальше. Понятно, что это никуда не денется, что если и будет какой-то спад их активности, то потом, к сентябрю, она начнет проявляться с новой силой — это очевидная история. Поэтому надо будет наблюдать, конечно».

По данным московского Главного управления МВД РФ, в столице в несанкционированных протестных акциях, состоявшихся под предлогом защиты оппозиционного блогера Алексея Навального, приняли участие около 4000 человек.