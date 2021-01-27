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Валерий Захаров почтил память погибших в ЦАР миротворцев ООН

Валерий Захаров почтил память погибших в ЦАР миротворцев ООН

Банги, 27 января. Советник президента Центральноафриканской Республики по национальной безопасности Валерий Захаров выразил соболезнования семьям сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), погибших во время нападения боевиков на город Бангассу.

Франк Дональд Мбунду-Муссунда из Габона и Рашид Ламзаата из Марокко погибли 18 января во время наступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в 17 километрах от Бангассу. Глава МИНУСКА Манкер Ндинайе решительно осудил действия радикалов, а также подлую атаку на контингент Организации Объединенных Наций.

Захаров отметил, что борьба с членами вооруженного формирования CPC продолжается совместными усилиями вооруженных сил страны (FACA), миротворцев и российских инструкторов. Церемония прощания с сотрудниками ООН прошла в штаб-квартире МИНУСКА во вторник, 26 января.

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