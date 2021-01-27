Уголовные дела на Порошенко и Байдена возбуждены на Украине

Киев, 27 января. Нового американского лидера и экс-главу Украины подозревают во вмешательстве в работу генерального прокурора страны.

На Украине возбуждены сразу два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и нового главы США Джозефа Байдена, сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.

«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», — цитирует адвоката интернет-портал Klymenko Time в Telegram-канале.

По словам Голованя, возбуждение дел — личная инициатива депутата Верховной рады Андрея Деркача. В мае прошлого года он обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко.

С Джо Байденом на Украине связывают скандал, вызванный увольнением генерального прокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи вице-президентом США, Байден якобы требовал освободить главу надзорного ведомства от должности. В противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на один миллиард долларов.

ФАН уже рассказывал об уголовном деле против Байдена-младшего. Ему инкриминируют сокрытие дохода в размере 400 тысяч долларов, полученного в украинской газовой компании Burisma Holdings в 2014 году.