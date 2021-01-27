Бабич рассказал, как в Европейском союзе наказывают за несанкционированный протест

Аналитик Дмитрий Бабич считает, что те, кто ведут себя агрессивно на митингах, должны отвечать за это перед законом. Он уверен, что наказывать их стоит так, как делают это на Западе. Свою позицию независимый эксперт, политический обозреватель РИА Новости высказал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Он считает, что спектр наказаний для тех, кто выходит на акции протеста и ведет себя агрессивно, нападает на полицейских и пытается их изувечить, стоит ужесточить.

«Нам стоит перенять тот огромный диапазон наказаний за насильственные действия во время мирных акций. За границей он очень разнообразен — только по одним «желтым жилетам» было принято порядка 400 решений. Во Франции, например, есть не только общественные работы — у них есть отложенный срок, есть запрет для подростков на общение с другими, которые плохо на них влияют», — рассказал он.

По словам обозревателя, в России стоит разнообразить спектр административных, уголовных и наказаний другого типа, которые бы распространялись на участников акций, нарушающих закон.

«Стоит отметить, что те, кто выходит на улицы у нас, ведут себя прилично, видимо, культура проведения массовых акций осталась еще со времен СССР. В 80-х было очень много митингов, но никто никого там не бил, ничего не ломали. Первая насильственная акция была в 2010-м, когда на улицу вышли футбольные фанаты, тогда они крушили машины на Тверской», — вспомнил он.

Дмитрий Бабич подчеркнул, что в целом российские демонстранты ведут себя достаточно ответственно, события на Манежной были исключением. В результате беспорядков тогда пострадали десятки, большое количество фанатов были задержаны. После этого волна митингов прокатилась по всей стране.