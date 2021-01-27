Анастасия Волочкова стала выглядеть на 10 лет моложе

Москва, 27 января. Популярная и скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова продолжает удивлять своих фанатов. Все началось с того, что балерине удалось вернуть себе прежний вес, сбросив лишние килограммы. В этот раз Волочкова шокировала подписчиков фотографией, на которой выглядит на 10 лет моложе.

Идеальный овал лица и полное отсутствие морщин — главных отметин возрастных женщин. Изменилась и форма губ дивы. На фото отчетливо видно, что они стали более пухлыми.

Многие говорят, что после преображения балерина стала походить на Викторию Лопыреву. Такие умозаключения сделали участники фанклуба Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра, испугавшись хейтеров, даже специально отключила комментарии на своей странице.

Снимок был сделан на юбилее артистки балета. Неделю назад женщина отметила 45-летие. По традиции она отметила его с большим размахом. Был организован торжественный банкет и концерт, где Волочкова выступила перед гостями. Среди посетителей праздника было немало звезд шоу-бизнеса и, конечно, ее дочь Ариадна.

Жениха, о котором так часто упоминает светская львица, на празднике не было. Анастасия уверила, что он остался ждать ее дома, чтобы не попасться на камеры папарацци. Правда, по мнению сплетников, мужчины о котором говорит Волочкова, просто не существует. Именно поэтому, дабы не выглядеть одинокой, дива постоянно фотографируется с чужими мужьями.

К различного рода обвинениям балерине не привыкать. В прошлом ее часто обвиняли в пьянстве и соответственно потере естественной красоты. Но сама Анастасия уверяла, что держит себя в руках.