«Борцы за свободу» в РФ и «внутренние террористы» США отличаются методами разгона



Запад навязывает россиянам радикальные протесты. Это стало заметно по последним несанкционированным митингам, в ходе которых сотрудники полиции неоднократно подвергались нападениям. А водитель одной из служебных машин даже лишился глаза. Может быть, такие протесты требуют и применения европейского опыта разгона толпы с активным использованием спецсредств? Чем отличается нынче российский «борец за свободу» от американского «внутреннего террориста»? Почему в нашей стране полицейского критикуют за толчок митингующей, а в США относительно убитой сторонницы Трампа говорят, сама виновата? Какое наказание грозит тем, кто закидывал полицию снежками на митинге 23 января? И почему силовики не применили водометы для разгона митингов? Эти и другие вопросы обсудили эксперты, журналисты и юристы в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Аналитик, политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич считает, что пока культура демонстраций и митингов в России достаточно высока, в отличие от западных стран, — это наследие советского прошлого. Но сейчас мы становимся свидетелями того, как она трансформируется не в лучшую сторону.

«Сегодня есть запрос на радикальные насильственные акции, который идет с Запада. Они думают, как сделать Алексея Навального опасным. При этом, эти люди явно переоценивают свои возможности. Но любые акции, которые проходят в России, на Западе искусственно раздуваются», — подчеркнул аналитик.

Он призвал обратить внимание на то, как европейские и американские СМИ описывали митинги, прошедшие 23 января. В своих публикациях «демократичные» СМИ обошли стороной нападения на полицейских, и ни одно из них не озвучило, какой процент горожан вышли на несанкционированные акции — информация о мизерном количестве протестующих просто противоречат западной идеологии.

При этом, если участников несогласованных акций в России европейские и американские политики называют «борцами за свободу», то те же протестующие американцы, по словам Джо Байдена, — это «внутренние террористы», которых можно не просто жестко разгонять, но и убивать.

Российские силовики тоже наделены широким спектром полномочий и по примеру своих французских коллег, могли использовать те же водометы для разгона протестующих или огнестрельное оружие, как американцы. Надо ли нашим сотрудникам полиции работать более жестко с использованием спецсредств по образцу «строителей демократии»? Адвокат Сталина Гуревич объяснила, почему российские правоохранители ведут очень скромно в сравнении с западными коллегами.

«У нас полицейские стараются не использовать то же огнестрельное оружие потому, что потом замучаешься отписываться. Я против того, чтобы применялось огнестрельное оружие, в толпе могут пострадать сторонние люди. Но применение спецсредств вполне допустимо. Водометы можно использовать при температуре выше 0 градусов. Но полицейские решили не применять их. И при этом у нас в стране «кровавый режим», а у них «демократия», при которой людей убивают и калечат. И самое странное, что эти факты ни у кого не вызывают когнитивного диссонанса», — возмутилась она.

О том, что полицейские в России стараются избегать жестких мер и применения спецсредств против правонарушителей не только из чувства лояльности к населению, но и из страха сказал и руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы МУРа Алексей Лобарев.

«По закону они могут принимать жесткие меры к нарушителям, однако не делают этого. Сегодня сотрудники правоохранительных органов со всех сторон оказываются под давлением, каждое их действие рассматривается под микроскопом, и они боятся применять оружие, спецсредства. Все сразу фиксируют, рассматривают и стараются сразу наказать, чтобы избежать общественного порицания», — пояснил он.

Лобарев привел в пример ситуацию, когда на несогласованном митинге петербургский полицейский, выполняя сопровождение задержанного, оттолкнул женщину выбежавшую ему навстречу.

«В этом случае также, надо сначала все рассмотреть. А мы тут же бежим извиняться и наказывать сотрудника. Этим самым мы стимулируем и дальнейшее нарушение закона. Полицейский находился в «боевом» состоянии, он вел правонарушителя и, учитывая толпу, это надо было сделать как можно скорее. Протестующий нарушил закон, нет, она вперед лезет. А ведь некоторые в таких случаях просто под ноги прыгают! Сотрудник же выполняет свою задачу, и у него нет времени распинаться перед всеми. Это боевая обстановка, а не просто прогулка по улице. И вдруг эта женщина выскочила», — сказал эксперт.

Кадры этого инцидента облетели все СМИ, действия сотрудника полиции вызывали резкую критику не только со стороны общества, но и со стороны руководства правоохранительных органов.

«Руководство всегда старается скорей наказать и уволить, хотя есть более десяти видов воздействия на сотрудника, выговор в том числе. Мы не отстаиваем наших правоохранителей, мы отмалчиваемся и это считается нормальным. По сути, на второй-третий день руководство должно было дать оценку и обратится к молодежи, объяснив чем чревато участие в подобных акциях. Надо больше разговаривать и объяснять. Но мы этого не умеем и не хотим», — заключил с сожалением Алексей Лобарев.

За свою позицию в отношении оттолкнувшего женщину сотрудника ОМОН подверглась критике участник пресс-конференции Сталина Гуревич. Но ее это не смущает, она уверена, что правоохранитель действовал в рамках закона.

«У нас есть закон о полиции. Наши блогеры, к сожалению, законы читать не умеют. Они читают статью и ничего там не находят потому, что законодательство надо разбирать системно. Закон о полиции разрешает применять силу, то есть, полицейский действовал совершенно законно. Ведь произошла попытка отбить задержанного. Полицейский не должен был ждать дальнейших действий этой женщины, поэтому все правильно. Я выступаю, как гражданин, который считает недопустимым привлечение к ответственности этого полицейского», — заявила она.

Тем более, если бы участница инцидента действительно получила, какие-то серьезные травмы, то фотографии с синяками уже давно облетели бы весь Интернет, добавила Гуревич. По ее мнению, теперь эту женщину возьмут в оборот сторонники Навального — «положат в частную больницу и начнут ставить диагнозы».

В митингах, прошедших 23 января пострадали не только гражданские, но и сотрудники полиции. И если с людьми, которые непосредственно нападали на сотрудников правоохранительных органов все ясно — их ожидает наказание. То как расценивать закидывание силовиков «безобидными» снежками. По мнению председателя «Комитета за гражданские права», члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина наказывать необходимо не только тех, кто непосредственно нападал на полицейских, но и любителей бросать в сотрудников правоохранительных органов снежки.

«Это статья 318 УК РФ — применение физического насилия в отношении сотрудника полиции. Эти люди должны понимать, что балансируют на грани противостояния и принимают участие в несанкционированных акциях. Я не настаиваю, что надо давать реальный срок, но, бросая снежок, они должны почувствовать ответственность за свои решения», — сказал спикер.

При этом он отметил, что российским полицейским не стоит учиться излишней жестокости у американцев. Более действенным методом, по его убеждению, станет усиление административной ответственности за невыполнение требований полиции.