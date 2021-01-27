В Госдуме назвали способ остановить деградацию системы глобальной безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о деградации системы глобальной безопасности и ослаблении международных институтов. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин в комментарии ФАН назвал причину появления новых глобальных вызовов.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн, президент России обратил внимание, что в настоящий момент в мире множатся региональные конфликты и нарастают противоречия.

«Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны», — напомнил Путин.

По словам Александра Шерина, к деградации глобальной безопасности, прежде всего, привело нарушение баланса сил.

«После распада Советского Союза и блока Варшавского договора в мире был нарушен баланс сил. Соединенные Штаты Америки, как страна, которая является лидером блока НАТО, почувствовали свою неограниченную власть и возможность диктовать всему миру, навязывать свою волю, в том числе с применением вооруженных сил. США разжигают локальные конфликты на территории тех или иных государств, куда затем вводят свои войска и пользуются ресурсами этого государства», — обратил внимание парламентарий.

Шерин отметил, что пример США стал заразительным для других стран, в том числе членов НАТО. Участники Альянса позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других государств.

«Все это приводит к тому, что все те резолюции, которые принимают ООН и другие международные институты, заточены в угоду США и носят декларативный характер. Как только в мире появится стабилизирующая сила, которая будет равновеликой Соединенным Штатам Америки, тогда все международные правила будут соблюдаться, и институты будут работать. Только биполярная система, только система сдержек и противовесов смогут восстановить глобальную безопасность», — добавил Шерин.

Российский лидер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе также указал на перемены в экономике, политике и социальной сфере.