Актер Каморзин назвал умершего коллегу Лахина большим профи и хорошим человеком

Москва, 27 января. Известный советский и российский актер театра и кино Борис Каморзин заявил ФАН, что его коллега Юрий Лахин был большим профессионалом и хорошим человеком.

Лауреат многочисленных призов и премий, включая «Нику», в эксклюзивном интервью рассказал, каким он запомнит заслуженного артиста РСФСР, ушедшего из жизни в среду в возрасте 68 лет.

«Ох ты, я не знал, — печально воскликнул Каморзин. — Это был очень талантливый человек. Может быть, не такой, как бы сказать, известный, знаменитый актер, которого все знали, но, тем не менее! Я с ним работал в нескольких проектах».

По словам собеседника ФАН, первой совместной работой стал телесериал «Ликвидация» (2007 год), потом сериал «Исаев» (2009), которые снял режиссер Сергей Урсуляк, и, наконец, молодежный сериал «Верни мою любовь» (2014), который снял Евгений Баранов.

«Мне было очень приятно работать с Лахиным, потому что это был большой профессионал и замечательный человек, — отметил Каморзин. — Он был легким в общении, несмотря на то что старше меня (на 14 лет. — Прим. ФАН). Принял меня и понял. Мы с ним прекрасно общались, уважительно. В общем, это был большой профессионал и хороший человек».

На самом деле, Юрий Лахин и Борис Каморзин вместе снялись в пяти проектах. Также — в боевике Егора Кончаловского «Антикиллер» (2002 год) и в фильме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011). Но там они, как пояснил Каморзин, на съемочной площадке ни разу не пересеклись.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР. По одной из версий, ее спровоцировала коронавирусная инфекция.