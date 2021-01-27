Володин на заседании Госдумы почтил память погибших во время блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, петербуржцы и весь российский народ празднуют 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, длившуюся 872 дня. По этому поводу спикер Государственной думы Вячеслав Володин произнес торжественную речь на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Ленинград выстоял, но за все время блокады в результате боевых действий, от бомбежек, голода и болезней умерло около миллиона советских граждан. Они погибли, защищая город. Только представьте себе — отдавших свои жизни жителей Ленинграда оказалось больше, чем погибло за все время Второй мировой войны граждан США и Англии! Только в одном осажденном городе! Так давайте же отдадим дань памяти этим героическим людям, включая тех, кто, несмотря ни на что, выжил в этой блокаде. Мы не забудем их и сделаем все для того, чтобы не допустить повторения тех страшных событий», — произнес председатель Госдумы.

Володин предложил сделать традицию подобных поздравлений ежегодной, отметив, что в этом вопросе с ним солидарны все руководители думских фракций.

Ранее Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге осуществил мечту 81-летней блокадницы Натальи Зыбиной, которая всегда мечтала побывать в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», но не могла до него добраться в силу преклонного возраста.