Политолог назвал две причины, почему Байден продлил СНВ-3

Россия и США договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов объяснил в комментарии ФАН, почему Вашингтон решил продлить действие договора.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств поддержали продление СНВ-3 и поручили сотрудникам срочно подготовить документы, чтобы успеть до 5 февраля.

Как сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, СНВ-3 будет продлен на тех условиях, которые были предложены Москвой.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — сообщил он.

Политолог Иван Коновалов объяснил, почему новый президент США Джо Байден принял решение продлить договор.

«Во-первых, здесь важен личностный фактор господина Байдена. Он участвовал в переговорах между Россией и США по стратегическим вооружениям еще во времена Советского Союза, а затем при Бараке Обаме участвовал в подписании договора СНВ-3. Для него это личная вещь. Во-вторых, он делает все наоборот тому, что делал Трамп. Это тоже понятно, потому что это новая команда, которая представляет новый подход — все антитрамповское. Трамп хотел этот договор разрушить, а Байден в пику бывшему президенту этот договор оставляет», — отметил эксперт.

По мнение Коновалова, продление СНВ-3 вовсе не означает, что отношения между Россией и США изменятся коренным образом.

«Очевидно, что основная риторика не поменяется, противостояние никуда не денется. Американцы понимают, что этот договор важен, несмотря на остальные противоречия. У Байдена были переговоры с Путиным, они договорились о продлении СНВ-3. Но что заявила госпожа Псаки, комментируя повестку дня? Там обвинений в адрес России выше крыши, как обычно. Вряд ли что-то поменяется», — заключил политолог.

Ранее российские сенаторы ратифицировали соглашение о продлении договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.