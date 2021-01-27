Эксперт назвал стоимость особняка Ротару, если бы он находился в России

Фотографии элитного особняка певицы Софии Ротару появились в Сети. Юрист, эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев в разговоре с корреспондентом ФАН озвучил примерную стоимость похожего жилья, если бы дом певицы находился в России.

Роскошный коттедж артистки площадью 1,4 тысячи квадратных метров находится под Киевом, недалеко от поселков Пятихатка и Козин. Сюда не доносится шум оживленных автомобильных трасс, всюду рассажены многовековые сосны и голубые ели. Еще 15 лет назад здесь был лишь простой деревянный домишко, который превратился в кирпичный коттедж необычной формы высотой два, а где-то и в три этажа.

Сколько могут стоить на сегодняшний день владения артистки, не сообщается. Однако жилье в этих краях может достигать баснословных сумм. Так, на любом украинском сайте недвижимости можно посмотреть стоимость элитного жилья, к примеру, в Козине, площадью от 1000 квадратных метров. Более или менее похожая резиденция, как у знаменитой певицы, обойдется новому хозяину в кругленькую сумму, от 50 до 170 миллионов гривен — это 135 и 459 миллионов рублей по нынешнему курсу валют. Примерно так же жилье будет стоить и в России.

«В Ленинградской области при введении заданного метража от 1,4 до 2 тысяч квадратных метров с законченным ремонтом только два варианта. Один в Приозерском районе в деревне Черемухино, второй — во Всеволжском районе в поселке Западная Лица. Их стоимость 200 и 320 миллионов рублей соответственно», — говорит эксперт по недвижимости Силантьев.

Также по словам специалиста, стоимость жилья в Подмосковье будет больше примерно в 1,5-2 раза: примерно 400 миллионов в первом случае и 640 — во втором. Сказать точную сумму будет довольно сложно, так как при расчете следует уделять внимание многим факторам.

«Нужно смотреть удаленность от города. На стоимость всегда влияет и транспортная доступность, и комфортабельность проживания. Стоит также учитывать, что мы не вводили метраж участка, а это очень влияет на стоимость, ведь он может быть и гектар, и пять гектаров», — заметил эксперт.

Ранее ФАН выяснил, какой может быть реальная стоимость гостиницы Софии Ротару Villa Sofia в самом сердце Ялты — на набережной.