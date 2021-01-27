Состояние попавшего под поезд в Петербурге 11-летнего мальчика стабилизируется

Санкт-Петербург, 27 января. Врачи педиатрической академии продолжают оказывать помощь 11-летнему мальчику, которому оторвало обе ноги товарным поездом, передает корреспондент ФАН.

«Сейчас у нас состояние не крайне тяжелое, а просто тяжелое. Врачи стараются не давать прогнозов. Несколько дней уже нет лихорадки. Врачи хорошо подобрали терапию. В любом случае ребенок останется инвалидом. Постоянно ему делают перевязки. Он в сознании, вернулся к учебе, читает книги», — рассказала корреспонденту ФАН мама пострадавшего подростка.

Ранее сообщалось, что по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры была организована проверка по факту несчастного случая на железнодорожных путях в Петербурге. Инцидент произошел на железнодорожной станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе Петербурга.