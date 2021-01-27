Сценарист фильма «Зоя» пригласил россиян присоединиться к флешмобу #ЗояГерой

Москва, 27 января. Сценарист, советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Назаров рассказал ФАН о флешмобе #ЗояГерой, посвященном подвигу Зои Космодемьянской. В 2021 году акция проходит в преддверии российской премьеры фильма «Зоя».

Всероссийская акция #ЗояГерой проходит пятый год подряд. Для мероприятия выбирается один из памятных дней, связанных с подвигом Зои Космодемьянской. В 2021 году акцию решили провести 27 января, так как именно в этот день, в 1942 году, страна узнала о подвиге юной Зои.

«Страна узнала о Зое из двух газет — «Правды» и «Комсомольской правды», — сообщил Назаров. — Однако наиболее известна статья Петра Лидова, которая называлась «Таня» — тогда еще никто не знал точного имени героини. Лидов на удивление точно рассказал обстоятельства подвига Зои Космодемьянской. Страну потряс подвиг юной девушки — с ее именем шли в бой, ее имя писали на фюзеляжах самолетов и на башнях танков. Бойцы, отправляясь за линию фронта, писали матери Зои Космодемьянской письма, называли ее своей мамой, ну а Зою называли своей сестрой».

Акция проходит в форме открытого флешмоба. Андрей Назаров, ставший сценаристом новой киноленты о юной героине Великой Отечественной войны, рассказал о том, как появилась идея проекта.

«Изначально идея зародилась непосредственно на месте смерти Зои в селе Петрищево, — отметил собеседник ФАН. — РВИО на протяжении довольно долгого времени занимается тем, что увековечивает память героини. Самую первую акцию мы проводили с расчетом на то, что скоро выйдет фильм и людям нужно напомнить, кто такая Зоя Космодемьянская».

Советник председателя Российского военно-исторического общества пояснил, как проходит ежегодная акция.

«Мы ее проводим в совершенно свободной форме, — сказал Назаров. — Единственным условием является использование наших изображений и материалов. У нас они научные, точные, без каких-либо искажений, с очень современными оценками. В этом году предоставляем еще информационный ролик. Люди просто размещают их в соцсетях с хештегом #ЗояГерой».

По мнению Андрея Назарова, акция #ЗояГерой — важная инициатива, которая нашла отклик у многих людей.

«Акция в этом году очень широко проходит, к нам подключились музеи, библиотеки, сообщил советник председателя РВИО. — Если вы посмотрите в социальных сетях, вы поразитесь тому, как много всего происходит. Люди проявляют свою инициативу, и это, поверьте, гораздо более креативная и более созидательная инициатива, чем какие-то уличные акции, которые пытаются проводить разные личности».

Андрей Назаров также отметил, что 2021 год является особенным для организаторов акции. В этом году исполнится 80 лет подвигу Зои Космодемьянской. Мероприятия, посвященные этой дате, будут проводиться в конце ноября.

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