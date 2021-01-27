Апелляцию по делу бизнесмена Сабадаша начали слушать в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. В городском суде Санкт-Петербурга началось заседание по уголовному делу, возбужденному против бизнесмена Александра Сабадаша, передает корреспондент ФАН.

В среду проходит заседание по апелляционной жалобе адвокатов Сабадаша на избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание ранее было назначено на 14:30 27 января.

Ранее Колпинский районный суд города заключил под стражу бизнесмена до 19 марта. Ходатайство следствия рассматривалось на выездном заседании в больнице, куда ранее был госпитализирован Сабадаш. Адвокаты предпринимателя подчеркивают, что состояние здоровья мужчины очень тяжелое. Они намерены добить изменения меры пресечения на домашний арест.