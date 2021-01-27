Экспорт дагестанского риса, баранины и птицы превзошел все ожидания

Махачкала, 27 января. В 2020 году Дагестан экспортировал в различные страны сельхозпродукцию на общую сумму 27,8 миллиона долларов, сообщили ФАН в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Этот показатель превысил план, предусмотренный национальным проектом до 2024 года.

В ведомстве отметили, что в республике проводятся мероприятия по реализации региональной программы «Экспорт продукции АПК», входящей в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Последним было предусмотрено увеличение объема продаваемой за рубеж Дагестаном сельхозпродукции до 24 миллионов долларов в 2020 году и до 26,6 миллиона в 2024 году. При этом регион уже в прошлом году экспортировал продукцию почти на 28 миллионов долларов.

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса республики по состоянию на 27 декабря 2020 года составил 27,8 миллиона долларов, что составляет 114,9% целевого индикатора 2020 года. По плану предполагалось увеличение объема экспорта продукции отрасли в 2024 году до 26,6 миллиона, в 2020 году – 24,2 миллиона долларов», – заявили в аграрном ведомстве.

В Минсельхозе региона объяснили, что основной продукцией экспорта Дагестана являются баранина и рис. Поэтому реализуемые в республике мероприятия направлены, в первую очередь, на обеспечение условий для осуществления полива сельхозкультур.

«Не только рис требует обильного полива. Развитие овцеводства без достаточной кормовой базы также невозможно. Поэтому в рамках регионального проекта в Дагестане проводятся мероприятия по господдержке мелиорации земель», – подчеркнули в министерстве.

Государственная поддержка осуществляется путем субсидирования части затрат сельхозпроизводителей на проведение мелиоративных работ – это может быть реконструкция оросительных систем или строительство рисовых чеков. На эти цели Минсельхоз республики в 2020 году направил более 42 миллионов рублей.

«Два сельхозтоваропроизводителя в прошлом году завершили реконструкцию и строительство рисовых чеков на общей площади 884 гектара и получили субсидии в объеме 42,433 миллиона рублей», – сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан в 2020 году экспортировал мясную продукцию в четыре государства. Еще столько же стран Персидского залива проявили интерес и могут начать закупки в 2021 году.