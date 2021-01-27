Маленькая дочь Бориса Грачевского выполнила его предсмертную просьбу

Москва, 27 января. Вторая супруга покойного худрука «Ералаша» Бориса Грачевского Анна рассказала о предсмертном желании бывшего мужа, которое исполнила их маленькая дочь Василиса.

Анна выложила снимок рисунка девочки в Instagram Stories. На картинке изображен Борис Грачевский на фоне гор. Под рисунком размещена трогательная надпись: «Папа».

«Боря перед Новым годом попросил Василису нарисовать его портрет», — написала вторая жена худрука «Ералаша».

По словам Анны, 8-летняя дочь Грачевского нарисовала портрет и ждала встречи с отцом. Девочка хотела вручить подарок папе лично, но ее желанию не суждено было сбыться.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января, ему был 71 год. Незадолго до смерти создатель юмористического киножурнала попал в больницу с коронавирусом. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище 17 января, сообщает телеканал «360».

У худрука «Ералаша» остались жена Екатерина Белоцерковская и их общий сын Филипп, которому еще не исполнилось года. Как рассказали знакомые семьи, вдова Грачевского не собирается воевать за его наследство. Белоцерковская, по словам близких, до сих пор не может прийти в себя после трагедии.